¿Cuál es el personaje de Anya Taylor-Joy en ‘Dune 2’? Aquí te explicamos

Tras retrasar su estreno debido a la huelga de escritores de Hollywood, a la que se sumaron también los actores, por fin llegó a las salas de cine tanto en México como en Estados Unidos la película ‘Dune 2’, uno de los proyectos más esperados de este 2024.

Anya Taylor-Joy es parte del elenco de 'Dune 2' Imagen Getty Images/Warner Bros

¿Anya Taylor-Joy aparece en ‘Dune 2’?

La película ‘Dune 2’ tuvo su premier en Londres el pasado 15 de febrero,donde sorprendió la presencia de Anya-Taylor Joy desfilando por la alfombra roja, ya que en ningún avance o foto promocional aparecía como parte del elenco.

La ausencia de Taylor-Joy en los tráilers por fin se ha explicado y a continuación te contamos qué personaje interpreta en esta franquicia.

La estrella de ‘Peaky Blinders’ y ‘Gambito de Dama’ encarna a Alia Atreides, la hermana menor de Paul Atreides (Timothée Chalamet), teniendo una breve participación en la película.

En la obra de Frank Herbert, Lady Jessica descubre que está embarazada tras la muerte de Leto Atreides. Antes de que nazca la pequeña, Lady Jessica bebe del ‘Agua de la Vida’, una sustancia que proviene de la bilis de un pequeño gusano de arena que se extrae en un ritual.

Esta sustancia tiene un tono azul brillante y puede ser muy venenoso para aquellos que no estén entrenados en la hermandad, por lo que aquella mujer que la beba y sobreviva se convierte en la Reverenda Madre.

En la película, mediante una visión de su madre, conocemos a la versión joven de Alia Atreides, momento en el que aparece Anya Taylor-Joy en pantalla.

¿Quién es Alia Atreides, el personaje que interpreta Anya-Taylor Joy en ‘Dune 2’?

Acá viene un spoiler más allá de lo que se muestra en la película, así que sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

Debido a la sustancia que bebe Lady Jessica durante su embarazo, a Alia se le conoce como una ‘Abominación’, una persona atormentada por los espíritus de sus antepasados, lo cual permite tener acceso a una gran cantidad de información.

Además, Alia es capaz de controlar los poderes de las Bene Gesserit y puede comunicarse telepáticamente, tal y como lo vimos en la cinta cuando le habla a su madre desde el útero.

Denis Villeneuve, director de la cinta, reveló en entrevista a The Hollywood Reporter por qué mantuvo en secreto la participación de Anya Taylor-Joy en la película, cuyo personaje será de suma importante en la próxima cinta.

"Hollywood es la ciudad más chismosa del mundo y quería, a modo de experimento, ver cuánto tiempo podríamos guardar un secreto. Lo hicimos. Era una unidad especial, fuimos a África a rodar con Anya en el más absoluto secreto. Me encantaba la idea de mantener algo como una sorpresa para el público hasta el final; era como un regalo que quería guardar para los fans", dijo el cineasta.

