¿'Dune 2' tiene escena postcréditos? Esto se dijo del futuro de la película de Timothée Chalamet y Zendaya

Sin spoilers de por medio te contamos si vale la pena o no esperar hasta el último segundo de la proyección de ‘Dune: segunda parte’ para saber si tiene escena postcréditos que puedan ser usados para descifrar el futuro de la película de Timothée Chalamet y Zendaya.

¿De qué trata ‘Dune 2’?

Luego de 3 años de espera, la segunda parte de la saga basada en la novela de Frank Herbert llegó a las salas de cine en medio de una alta expectativa por parte de los fans y la crítica pues es considerada una de las grandes apuestas para este 2024.

La cinta de ciencia ficción no es una precuela, ni una secuela pues retoma la historia exactamente donde se quedó por allá del 2021, presentando a los anteriores personajes y a nuevas caras con un elenco conformado por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Austin Butler, Anya Taylor-Joy, Josh Brolin, Dave Bautista, Christopher Walken, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Léa Seydoux y Javier Bardem, entre otros.

¿De qué trata 'Dune 2'?



El director Denis Villeneuve luego de una serie de inconvenientes, entre los que se cuenta el cambio de la fecha de estreno a causa de la pasada huelga de actores, logró llevar una historia llena de acción, mucha más que la anterior, y una banda sonora sumada, por supuesto, a actuaciones que muchos ya están agradeciendo.

¿Tiene 'Dune 2' escenas postcréditos?

Desde hace tiempo que muchas cintas, sobre todo las de superhéroes, han elegido regalar al público escenas postcréditos casi como una tradición (o una estrategia que dé paso a una siguiente entrega).

Es por esto por lo que el público que está por ir al cine a disfrutar de esta nueva entrega de la saga no puede con la incertidumbre sobre si quedarse o no al terminar los créditos.

La respuesta es no, en cuanto aparezca la última escena de ‘Dune: segunda parte’ puedes retirarte tranquilo de la sala pues, la película no cuenta con escenas postcréditos.

¿Tiene 'Dune 2' escenas postcréditos?

Es posible que como esta segunda parte, la realización de una siguiente se dé en medida del éxito que registre ésta, por ello, la parte de las escenas postcréditos no aplicaría.

Además, fue el mismo director Denis Villeneuve, quien durante el estreno de 'Dune', en 2021, dejó clara su postura sobre las escenas postcréditos y es que, destacó, trabaja mucho en provocar con los finales un sentimiento que no piensa poner en riesgo.