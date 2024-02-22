cultura pop

Entendiendo a la generación Z: ¿Qué significa ‘Delulu’, la nueva frase viral en TikTok?

La frase ‘Delulu es la solulu’ ha tenido un fuerte alcance en TikTok, a pesar de que tiene su origen en 2013 en la comunidad de fans del K-Pop.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video ¿Los adultos no deben vestirse o comportarse como los jóvenes? Videos de TikTok causaron un debate

Si deseas saber qué frases están de moda, conocer al influencer más popular o enterarte de los acontecimientos que están dando la vuelta al mundo, TikTok es la red social ideal para ponerte al día con las tendencias, en especial con las frases que están en boca de los usuarios más jóvenes.

'Delulu' es una palabra que se ha hecho popular gracias a los jóvenes en TikTok
'Delulu' es una palabra que se ha hecho popular gracias a los jóvenes en TikTok
Imagen Getty Images

‘Delulu’ y ‘Delulu es solulu’ se vuelven virales en TikTok, ¿qué significan?

PUBLICIDAD

La generación Z es el grupo de personas que nacieron entre 1995 y 2000, quienes están familiarizadas con el uso de la tecnología desde muy temprana edad, por lo que no nos sorprende que estén acaparando TikTok.

Una de las palabras más utilizadas por estas personas es ‘Delulu’, un neologismo derivado de la palabra inglesa ‘delusional’ o delirante, también está conectada con delirio o autoengaño.

@juliana_gonzalezl

Hablemos un poquito de este termino famoso #delulu #manifestation #leydeatraccion #hablemos #fyp

♬ sonido original - Juliana González

Más sobre Viral

Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"
2 mins

Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"

Cultura Pop
Jovencita se casa mientras lucha con una enfermedad terminal: no dejó que nada arruinara su boda
2 mins

Jovencita se casa mientras lucha con una enfermedad terminal: no dejó que nada arruinara su boda

Cultura Pop
Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó
3 mins

Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó

Cultura Pop
Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante
2 mins

Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante

Cultura Pop
Hombre acepta que quemen el coche de su mamá a cambio de 25 mil pesos
3 mins

Hombre acepta que quemen el coche de su mamá a cambio de 25 mil pesos

Cultura Pop
¿Qué tanto trae? Así es ‘El Mugrero’, la botana mexicana que está dando de qué hablar por sus ingredientes
3 mins

¿Qué tanto trae? Así es ‘El Mugrero’, la botana mexicana que está dando de qué hablar por sus ingredientes

Cultura Pop
Balenciaga lanza pulsera de cinta adhesiva: internautas se burlan con memes y crean su propia versión
3 mins

Balenciaga lanza pulsera de cinta adhesiva: internautas se burlan con memes y crean su propia versión

Cultura Pop
Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla
2 mins

Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla

Cultura Pop
Se echa un clavado sin ver que había marea baja y el momento divierte a TikTok: "Tremendo golpe"
2 mins

Se echa un clavado sin ver que había marea baja y el momento divierte a TikTok: "Tremendo golpe"

Cultura Pop
Pone a prueba a su esposa coreana con frases mexicanas y ella sufre un choque cultura
2 mins

Pone a prueba a su esposa coreana con frases mexicanas y ella sufre un choque cultura

Cultura Pop


Esto quiere decir que aquel que se denomina ‘delulu’, se ha construido en su mente una idea que no corresponde a su realidad o que tiene pensamientos que podrían considerarse como 'exagerados' o 'absurdos'.

Sabrina Bahsoon es una influencer que ha llevado en alto el término ‘delulu’ en sus publicaciones, ya que se hizo popular por aparecer bailando en el metro de Londres con una actitud despreocupada. Esta chica inspiró esta tendencia que otras personas replicaron alrededor del mundo.

@sabrinabahsoon

Personally i think I’m slaying and trusssttt nobody cares #tubegirl shoutout to all the people who say hi while i made the videos - you make my day 🥰 #tubegirleffect

♬ sexy ass cars - frʌns

¿Qué quiere decir ‘Delulu es la solulu’?

Aunque ‘Delulu’ fue mencionada por primera vez en 2013 en la comunidad de K-Pop para describir a los fanáticos más apasionados por ciertos ‘idols’, recientemente ganó fuerza gracias a la generación Z, quienes lo usan en un sentido positivo como un mantra.

Este término evolucionó cuando los jóvenes le agregaron ‘solulu’, cambiando todo el sentido de la oración, ya que ahora se utiliza como algo positivo, haciendo un juego de palabras que quiere decir que esa es la solución a los problemas.

“En esta generación, creo que delirar es uno de los factores claves para ser feliz. Recuerden chicos, quedase ‘Delulu es la solulu’ (solución). Ten pensamientos positivos”, expresa el tiktoker Moses Wong, quien más de 2 millones de seguidores en su canal.
@moseswck

Here’s your solution to be happy in 2024

♬ original sound - Moses Wong - Moses Wong


Mientras que la influencer venezolana Gabriela Sarmiento compartió que ‘Delulu es la solulu’ es una frase utilizada entre su generación para describirse entre ellos cuando creen en algo que es improbable o imposible que suceda, como tener una relación sentimental con una celebridad o ganarse la lotería.

“Para mí significa ver el mundo con una lente distinta, enfocarse en cosas que pueden ser inalcanzables, pero que te da felicidad con solo imaginarlas. Es estar un poco ‘fuera de sí’. Se está utilizando sobre todo para describir puntos de vista ligeros y graciosos, aunque claramente tener una distorsión de la realidad puede traer consecuencias perjudiciales”, dijo a ‘S Moda’.


No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD