Entendiendo a la generación Z: ¿Qué significa ‘Delulu’, la nueva frase viral en TikTok?

Video ¿Los adultos no deben vestirse o comportarse como los jóvenes? Videos de TikTok causaron un debate

Si deseas saber qué frases están de moda, conocer al influencer más popular o enterarte de los acontecimientos que están dando la vuelta al mundo, TikTok es la red social ideal para ponerte al día con las tendencias, en especial con las frases que están en boca de los usuarios más jóvenes.

'Delulu' es una palabra que se ha hecho popular gracias a los jóvenes en TikTok Imagen Getty Images

‘Delulu’ y ‘Delulu es solulu’ se vuelven virales en TikTok, ¿qué significan?

La generación Z es el grupo de personas que nacieron entre 1995 y 2000, quienes están familiarizadas con el uso de la tecnología desde muy temprana edad, por lo que no nos sorprende que estén acaparando TikTok.

Una de las palabras más utilizadas por estas personas es ‘Delulu’, un neologismo derivado de la palabra inglesa ‘delusional’ o delirante, también está conectada con delirio o autoengaño.



Esto quiere decir que aquel que se denomina ‘delulu’, se ha construido en su mente una idea que no corresponde a su realidad o que tiene pensamientos que podrían considerarse como 'exagerados' o 'absurdos'.

Sabrina Bahsoon es una influencer que ha llevado en alto el término ‘delulu’ en sus publicaciones, ya que se hizo popular por aparecer bailando en el metro de Londres con una actitud despreocupada. Esta chica inspiró esta tendencia que otras personas replicaron alrededor del mundo.

@sabrinabahsoon Personally i think I’m slaying and trusssttt nobody cares #tubegirl shoutout to all the people who say hi while i made the videos - you make my day 🥰 #tubegirleffect ♬ sexy ass cars - frʌns

¿Qué quiere decir ‘Delulu es la solulu’?

Aunque ‘Delulu’ fue mencionada por primera vez en 2013 en la comunidad de K-Pop para describir a los fanáticos más apasionados por ciertos ‘idols’, recientemente ganó fuerza gracias a la generación Z, quienes lo usan en un sentido positivo como un mantra.

Este término evolucionó cuando los jóvenes le agregaron ‘solulu’, cambiando todo el sentido de la oración, ya que ahora se utiliza como algo positivo, haciendo un juego de palabras que quiere decir que esa es la solución a los problemas.

“En esta generación, creo que delirar es uno de los factores claves para ser feliz. Recuerden chicos, quedase ‘Delulu es la solulu’ (solución). Ten pensamientos positivos”, expresa el tiktoker Moses Wong, quien más de 2 millones de seguidores en su canal.



Mientras que la influencer venezolana Gabriela Sarmiento compartió que ‘Delulu es la solulu’ es una frase utilizada entre su generación para describirse entre ellos cuando creen en algo que es improbable o imposible que suceda, como tener una relación sentimental con una celebridad o ganarse la lotería.

“Para mí significa ver el mundo con una lente distinta, enfocarse en cosas que pueden ser inalcanzables, pero que te da felicidad con solo imaginarlas. Es estar un poco ‘fuera de sí’. Se está utilizando sobre todo para describir puntos de vista ligeros y graciosos, aunque claramente tener una distorsión de la realidad puede traer consecuencias perjudiciales”, dijo a ‘S Moda’.