Documental de Netflix explora el lado oscuro del K-Pop: la historia de la ‘idol’ que se quitó la vida

Con ‘Persona: Sulli’, Netflix se aleja de los doramas coreanos para adentrarse en un tema de la vida real: la difícil vida de los ‘idols’ de K-Pop.

Nadie puede negar el impacto que ha tenido el pop coreano en los últimos años: sus bandas musicales atraviesan fronteras y suman fans a lo largo y ancho del planeta.

Detrás de las cámaras, micrófonos y escenarios, esta industria guardi un lado menos amable: la manera en la que tratan a sus artistas, llamados coloquialmente ‘idols’. En un documental, una de sus figuras más prominentes habla al respecto.

¿Quién fue Sulli, idol de K-Pop fallecida en 2019?

En 2019, el mundo del entretenimiento coreano se estremecía con una noticia: Sulli, una cantante y actriz, había fallecido en su hogar, presuntamente, por un sucidio.

En aquel entonces, Choi Jin-ri, su nombre de pila, tenía tan solo 25 años.

Pese a iniciar su carrera como actriz infantil, Sulli saltó a la fama al formar parte de la agrupación femenina f(x) del 2009 al 2015.

A la par de su trayectoria musical, trabajó como actriz en múltiples series y películas. También se convirtió en modelo de importantes marcas internacionales.

Si bien estuvo en el ojo público por años, hacia el final de su vida, fue ampliamente criticada y enfrentó acoso digital por dejar entrever sus opiniones sobre el feminismo y no usar brassiere en un evento público.

En Corea está mal visto que los ‘idols’ muestren sus opiniones personales sobre este tipo de temas.

‘Persona: Sulli’, el documental de Netflix que muestra el lado oscuro del K-Pop

El pasado 13 de noviembre, la plataforma de ‘streaming’ estrenó la última entrega de ‘Persona’, una miniserie de Netflix conformada por cuatro capítulos, cada uno a cargo de un director diferente, que explora distintas historias humanas.

‘Persona: Sulli’ se desprende del mismo proyecto, pero a su vez es único: la primera parte, ‘Isla Limpia’, es un cortometraje de 29 minutos y el segundo, ‘Querida Jinri’, un documental que explora la mente de la artista.

En la historia ficticia, Sulli interpretó a 4, una chica que trabaja en un matadero de puercos y que sueña con ir a la ‘Isla Limpia’, donde podrá dejar atrás su “culpa y dolor”.



Vale la pena recordar que este episodio formaría parte del compendio original de ‘Persona’, pero la actriz falleció a mediados del rodaje.

‘Querida Jinri’ presenta entrevistas con la cantante en las que cuenta su experiencia con la industria del entretenimiento coreana.

“Desde mi punto de vista, la gente no ve a los famosos como seres humanos. Cuando entré en el sector, lo que más oía como ‘idol’ era: ‘Eres un producto y existes para darle la mejor calidad a la gente’. Incluso, cuando no decían que era un producto, todos me trataban como uno. Tenía que ser lo que ellos querían. Tenía miedo de perder mi valor como producto”, comentó frente a la cámara.



De igual manera, se refirió a las presiones por mantener su físico: “Creo que siempre me sentí obligada a la idea de ser bonita”.



Cuéntanos en los comentarios si te interesa ver ‘Persona: Sulli’ o, si ya viste el documental de Netflix, qué te pareció.