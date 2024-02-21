¿Quién le enseñó? Estética se hace viral por los maquillajes ‘horribles’ que hace a sus clientas: “Que no se repita”

Video Niñas maquillando a sus papás: jamás imaginaron lo tierno que sería tener una hija

TikTok se ha vuelto una plataforma para compartir tutoriales de maquillaje, donde hombres y mujeres muestran las últimas tendencias y hacen reseñas de productos, aunque recientemente una cuenta ha llamado la atención, ya que al ser una estética no presenta el resultado que uno esperaría ver en sus clientas.

Estética se hace viral por maquillajes 'horribles' de sus clientas Imagen TikTok @ohioesthetic/FOX

Estética mexicana se hace viral por hacer maquillajes; internautas piden que ya no les quiten el dinero a sus clientas

PUBLICIDAD

La cuenta de TikTok de ‘Ohio Esthetic’ se dedica a promover el trabajo de cejas, peinados y maquillaje que se realizan en dicha estética, pero se ha hecho viral desde hace semanas por el trabajo poco usual que hacen, ya que algunos consideran que son videos de broma o que las mujeres estaban mejor antes de que las arreglaran.

Con más de 53 millones de reproducciones, el video que más ha llamado la atención es un maquillaje ‘para firmar tu divorcio’. Lo que prometía ser un tipo de ‘venganza’ para su exmarido, provocó miles de burlas en redes sociales, ya que aseguran que el maquillista hizo un pésimo trabajo y no destacó el rostro de su clienta, ya que utilizaron una base abundante que no es de su tono, además de que en los labios usó un tono café que no coordina para nada con las sombras brillantes.

Como si eso no fuera suficiente, en la estética la peinaron con una coleta, dejando un par de mechones en cada lado de su rostro, otra decisión que no favoreció en nada a la joven.

“Ese maquillaje es para que no se vuelvan a fijar en ti”, “Maquillaje forense”, “Para convencerlo de que tomó la mejor decisión”, “¿Se quiere divorciar de Batman o qué?”, “¿Cómo que el ayuwoki se está divorciando” y “¿Maquillas a domicilio? Para cambiarme de casa”, fueron algunos de los textos.



En otra de sus publicaciones más virales, que cuenta con 31 millones de reproducciones, aparece una joven a la que le colocaron, nuevamente, la base pastosa, lo cual no la favorece en nada, además de que hicieron un extraño diseño en sus cejas y parece que olvidaron el lápiz labial, ya que es del mismo tono que su cutis.

¿Quiénes trabajan en ‘Ohio Esthetic’?

Muchos usuarios creen que se tratan de videos falsos, ya que algunos de los maquillajes más detallados y favorecedores tienen etiquetados a sus maquillistas.

Jenny Dominguez Makeup, de Mazatlán, Sinaloa, Eduardo Paz, quien se identifica en su perfil como el fundador de la estética, aunque no tiene ningún contenido, y Yulissa Ortega, son algunos perfiles que aparecen etiquetados en varios videos.