Los peores clientes exhibidos en Internet: no querían pagar, regatearon por un regalo y más

A ‘Dulzetaz’ le pasó algo similar. Un cliente le pidió hacer un pastel para ese mismo día y, aunque no suele tomar pedidos de último minuto, aceptó hacerlo. El comprador le aseguró que pasaría a recogerlo a las 7 de la noche, pero, llegada la hora, no aparecía. Ella le explicó que estaba a punto de cerrar y el comprador le pidió entonces que se lo entregara a domicilio, a pesar de que no había mencionado ese detalle previamente. Después se ‘olvidó’ de su pedido por unas cuantas horas y hasta las 10 de la noche llegó para recogerlo. Para ese punto, la pastelera ya no estaba, así que le dijo que podía recogerlo al día siguiente, pero él hizo un ‘berrinche’ y le pidió de vuelta su dinero. ¿Quién crees que estuvo mal?