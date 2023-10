Internautas confesaron lo peor que han hecho en su trabajo: vengarse de los clientes es el inicio

‘Xm1l1tiax’ también cometió un ligero error como mesero: “Solía trabajar en un ‘Cheesecake Factory’ y hay un platillo que se llama ‘gumbo de pollo y camarón’. Un día llegaron comensales musulmanes y me explicaron claramente que no querían nada que tuviera alcohol o puerco. Les dije que estaba bien, no había problemas. Pidieron el gumbo de pollo y camarón y les dije que eso funcionaba con sus restricciones. El problema era que el platillo también tenía salchichas de puerco, que olvidé por completo, porque no se llama ‘gumbo de pollo, camarón y salchicha de puerco’. Fue totalmente mi error. La mujer iba a la mitad de su platillo cuando me preguntó qué era algo que no reconocía. Si no se hubiera comido la mayor parte, lo hubiera retirado y regresado a la cocina, en cambio, mentí y le dije que era carne de res”.