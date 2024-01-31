Cantante con cáncer terminal pide viralizar su última canción: las ganancias serán para dejárselas a su hijo de 7 años

Video Esposo le vuelve a pedir matrimonio a su esposa enferma ¿y ella le dice que no?

Cat Janice es una de las cantantes del momento. Sus canciones se están viralizando en redes sociales y se cuelan en los tops de música. Detrás de su éxito, hay una conmovedora historia contra el cáncer y el apoyo de miles de extraños en redes sociales.

Cantante con cáncer terminal pide que le ayuden a monetizar su música

La vida de la mujer de 31 años cambió en 2022, cuando le diagnosticaron un cáncer raro, del que solo se tiene registro de una decena de casos similares en el mundo. En julio de 2022, los médicos la declararon libre de la enfermedad. En todo momento, la cantante usó sus redes sociales para documentar el proceso y siguió creando canciones.

Sin embargo, en junio de 2023, recibió la noticia de que el cáncer había regresado. Ella se enfrentó a los tratamientos con la energía y buen humor de la primera vez, pero para enero de este 2024, los médicos le informaron que estaba en etapa terminal y que no sabían cuánto tiempo le quedaba.



De nueva cuenta, Cat Janice se ayudó de las redes sociales para dar la noticia. Pero no solo para eso, sino para pedir su último deseo a sus seguidores: “¡Quiero que mi última canción les traiga alegría! Eso es lo único que he deseado a lo largo de mi batalla con el cáncer. Solo les pido presalvar mi última canción”, escribió en un video de TikTok compartido el 6 de enero.

En la misma publicación, explicó que había cedido todos los derechos de sus canciones para su hijo de 7 años, Loren. A su vez, las ganancias de la reproducción de su música irán a un fondo que podrá usar en el futuro.

@cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer #songwriter ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice



‘Dance You Outta My Head’ es la última canción de Cat Janice, quien dice que aún espera un “milagro” que le permita seguir con vida. Se trata de un sencillo con ritmos disco y pop y en cuya portada se le ve sobre una bola disco y con el cabello rapado.

'Dance You Outta My Head' es la canción que Cat Janice hizo viral por su batalla contra el cáncer. Imagen TikTok

Canción de Cat Janice se hace viral y llega a los tops de música

La publicación de la cantante pidiendo apoyo logró su cometido: alcanzó más de 24 millones de reproducciones en TikTok y, además, hizo que su ‘Dance You Outta My Head’ se convirtiera en un fenómeno en Internet.

En la red social de los videos cortos, por ejemplo, se ha usado en más de 27 mil publicaciones en distintos idiomas. Casi siempre, se usa para contar la historia de Cat Janice y pedir a más personas sumar su apoyo.

Por si eso fuera poco, también se ha colado en los tops de música más importantes, como Apple Music, Spotify y hasta Billboard. En Spotify, ya cuenta con un millón y medio de ‘streams’ y en Youtube, con 79 mil.

El 30 de enero pasado, la cantante expresó en redes sociales su gratitud con sus seguidores y todos los que la han apoyado: “Todos ustedes me regalaron un momento más de sentirme viva y estoy por siempre agradecida”.



¿Qué te parece la historia de Cat Janice?, ¿escucharás su canción para ayudarla? Cuéntanos en los comentarios.