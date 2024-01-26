Niño de 6 años recibe emotiva bienvenida en la escuela tras vencer el cáncer y la historia se hace viral

Video Un padre se rapó la cabeza para enseñarle a su hija una lección sobre amor propio

Niño de seis años gana la batalla al cáncer y el recibimiento que le dieron en su regreso a clases fue tan conmovedor que provocó lágrimas en redes sociales, donde la historia permanece viral.

Niño de 6 años regresa a clases tras vencer al cáncer

PUBLICIDAD

John Oliver Zippay fue diagnosticado con leucemia cuando apenas tenía tres años y durante los siguientes tres compaginó los sus días de escuela con arduas jornadas de tratamiento en el hospital.

“La vida de John nunca fue como la del resto de los niños de su edad. Desde que le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, estuvo entrando y saliendo del hospital para recibir sus quimioterapias, por lo que constantemente se ausentaba de clases”, declaró el padre del menor a CNN en 2020 cuando se hizo pública la historia.



Y es que fue un año antes, 2019, cuando, John Oliver Zippay logró tocar la campana en señal de que había recibido la que sería su última quimioterapia.

“El día que hemos estado esperando desde hace tres años, finalmente ha llegado. John Oliver ha recibido su última quimioterapia intravenosa y ha tocado la campana. Fue uno de los mejores momentos, rodeado de familiares, amigos y personal del hospital. Estoy orgullosa de él”, expresó Zippay, madre de John.



Durante los tres años de tratamiento, Zippay creó un grupo en redes sociales en el que documentó el proceso y progreso de su hijo.

Niño que venció al cáncer es recibido como todo un héroe en su escuela

El primer día de clases tras su extraordinaria victoria fue un momento tan emotivo que cuatro años después sigue presente en redes sociales, donde es considerada como una historia que inspira a quienes pasan por una situación similar.

A través de redes sociales siguen compartiendo en masas la grabación en la que John Oliver Zippay camina por el pasillo de su entonces escuela en Ohio, con un par de largas filas formadas por alumnos que lo miraban con orgullo, mientras le daban la bienvenida con fuertes aplausos.

"Se ha perdido muchas de las clases y eso ha sido duro para todos, pero sus compañeros estaban felices de verle de vuelta", declaró en aquel momento el director del colegio.



Ahora, años después, Megan Zippay sigue compartiendo su día a día en familia, presumiendo los logros de su hijo John.

Mamá de John muestra sigue compartiendo el día a día de su hijo. Imagen Megan Zippay/Facebook