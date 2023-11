Papá rapa a su hija después de que se burlara de una compañera con cáncer: ¿su castigo fue justo?

Los padres se enfrentan a diversos retos cuando sus hijos se portan mal y si bien algunos dudan sobre cómo lidiar con ello, otros les dan castigos severos, los cuales quizá sean extremos y levantan polémica como el siguiente.

Papá rapa a su hija porque se burló de compañera de clases que padece cáncer

Es una realidad que los niños pueden ejercer el bullying hacia sus compañeros por diversas razones y al ser descubiertos suelen ser reprendidos.

Ese fue precisamente el caso de un hombre que decidió darle una enorme lección a su hija, quien se había burlado de una de sus compañeras de clase por padecer cáncer.

Al parecer la pequeña estaba perdiendo el cabello, lo cual la hizo objeto de comentarios en su contra y cuando su padre se enteró, inmediatamente le enseñó a respetar a los demás haciendo algo insólito: tomó una rasuradora eléctrica y comenzó a rapar el cabello de su hija.

Todo esto lo documentó en un video que dejó impactados a los usuarios de TikTok, debido a que la menor estaba llorando sin parar porque su papá la estaba dejando sin cabello.

"No, ya no quiero" es lo que se escucha decir a la joven que está siendo rapada por su papá y quien solo se limita a responder "Ya no se puede".



Si bien se desconoce en dónde ocurrieron estos hechos se especula que tuvo lugar en alguna parte de México, por la manera de hablar de ambos.

La acción del papá recibió aplausos, pero también críticas en redes sociales por "humillar" a su hija

El clip terminó siendo visto por millones de personas y hubo una clara división de opiniones. Primero, algunos aplaudieron la manera en que la joven fue castigada, ya que así pensará dos veces antes de volver a burlarse de su compañera.

"Uff.... una gran lección. Difícil, pero acertada", "Una lección que duele más a el padre que a la hija.. pero que entenderá y jamás olvidará", "Bien hecho", "De esos padres necesita el mundo entero", "Grande, felicidades y bravo hiciste lo mejor como papá", "Perfecto jamás hay que burlarse de los demás", "Imagínate como se sentía la niña con cáncer cuando se burlaba de ella, lo apoyo en la decisión", "Un héroe" o "Yo también hubiera hecho lo mismo", fueron algunos de ellos.



Otra parte de los usuarios condenaron la acción del padre por exponer a su hija a redes sociales y humillarla de manera pública, cuando no era necesario.

"Errores no se corrigen con errores… Es con educación", "Entiendo que necesitaba una lección, pero fue la incorrecta, eso es simple humillación", "¿Por qué dicen está bien? pobre de la niña", "Esto es demasiado fuerte e inhumano", "Yo haría que mi hija le pida perdón, y la acompañe en todo su proceso", "Una lección no puede llegar a caer en la humillación, se puede sancionar de otra forma" o ""Me parece muy buena idea pero no era necesario exponerla en las redes... ", resultaron ser otros.



¿Qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

