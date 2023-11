Una fiesta por cada quimioterapia: amigas se viralizan por su apoyo a una en su lucha contra el cáncer

Una fiesta por cada quimioterapia: así fue como este grupo de amigas decidió apoyar una de ellas en su batalla por el cáncer.

Más recientemente, unas mujeres argentinas cautivaron a TikTok por la manera tan única en la se han mantenido a lado de una de sus amigas en su lucha contra este padecimiento.

Mujeres organizan una fiesta por cada quimioterapia de su amiga con cáncer: historia viral

Sabina es una mujer argentina que suele usar sus redes sociales, donde se identifica como @ramonelsinverguenza, para compartir su día a día con su perro Ramón.

Sin embargo, a principios de noviembre le dio un giro a su contenido habitual al compartir una anécdota de su grupo de amigas: “Nuestra amiga fue diagnosticada con cáncer. Decidimos que cada 'quimio' iba a ser una fiesta”, contó en su cuenta de TikTok.

En dicho videoclip, mostró algunos de los momentos que han compartido con Estefanía, la afectada, a lo largo de su lucha contra el cáncer: previo a sus tratamientos médicos, la visitan en su casa o la encuentran en su camino, le llevan un cartel de apoyo y la animan con brincos y gestos alegres.

En un par de ocasiones, también le han llevado accesorios alusivos al triunfo o peleas, como una corona, una capa de superhéroe, guantes de box, entre otros.



En entrevista con ‘Infobae’, Sabina contó que su amiga Estefanía “enfrenta un cáncer de mamá grave, pero responde bien al tratamiento”.

Además, relató que la paciente de cáncer adoptó el apodo de ‘Tora’ en referencia a la boxeadora Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras, quien también superó el cáncer.

El video en cuestión se viralizó rápidamente en TikTok, alcanzando los 9.7 millones de vistas y con miles de internautas conmocionados con la historia.

Internautas reaccionan a las mujeres que organizaron una fiesta por cada quimioterapia de su amiga

En la sección de los comentarios, miles de usuarios de TikTok aplaudieron el apoyo de las amigas de Estefanía, señalando lo importante que era mantenerse unidas en momentos tan difíciles:

“¡Esas no son amigas, esas son hermanas, qué hermosas!”, “Mi lloradita del día”, “El famoso ‘de esta salimos juntas’”, “El vídeo más hermoso que vi en mi vida, qué alegría ver este tipo de cosas”, “Ella algo hizo bien para merecer esas amigas”, “Qué afortunadas de tenerse las unas a las otras”, “El mejor equipo del mundo, con esas amigas me voy a la guerra”, “¡Me hicieron cumplir la lloradita del día con este video! ¡Qué amigas de fierro, qué hermoso grupo!”, “Sus amigas le están salvando el cuerpo, el alma y el espíritu".



Otros internautas, recordaron sus propias historias batallando contra el cáncer en soledad:

“Pasé toda mi leucemia sola, mis ‘amigas’ preferían irse a bailar que quedarse conmigo, mi pareja dijo ‘es mucho para mí esto’ y me dejó. Me hubiera encantado que mi entorno me hubiera apoyado así”, “Me pase desde el momento uno hasta el final sola, mis amigas se iban al baile, ninguna me vino a ver ni mandar un mensaje. Fue triste ese proceso”, “Yo tuve cáncer en pandemia, no pude tener visitas, pero cada vez que llegaba el dí de la quimio, en mi casa había regalos de mis amigas, flores, canastas de frutas, mandalas, pijamas, paliacates y gorritos para mi cabeza pelona, ellas me dieron alegría en esos días tan difíciles”.



