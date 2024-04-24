Quién era José Armando, el niño que conmovió al Internet por su lucha contra el cáncer

Video Niño ya no quiso luchar contra el cáncer, pero cumplió un sueño antes de morir

José Armando se ganó el corazón de las redes sociales con su historia de lucha contra el cáncer desde una edad muy temprana, por lo que la noticia de su fallecimiento estremeció a más de uno.

¿Qué le pasó a José Armando Guzmán Mendoza, aficionado de Cruz Azul?

José Armando fue diagnosticado con leucemia linfoblástica a la temprana edad de 5 años. A lo largo de su vida, recibió alrededor de 120 tratamientos de quimioterapia.

En una entrevista para 'TV Azteca' en octubre pasado, compartió que había tomado la decisión de no someterse a más tratamientos, ya que eran dolorosos y le quitaban la posibilidad de disfrutar de la vida y de su familia. Sus padres respetaron su decisión y, al final de su vida, se enfocaron en darle cuidados paliativos.

El pasado 23 de abril se dio a conocer su muerte.

José Armando, aficionado del Cruz Azul con cáncer, falleció, según se dio a conocer el 23 de abril pasado. Imagen X / TikTok

¿Quién fue José Armando Guzmán, aficionado del Cruz Azul que cautivó a las redes con su historia?

José Armando saltó al ojo público gracias a medios de comunicación y redes sociales, desde donde se relató su historia con el cáncer y la gran admiración que tenía por el equipo de fútbol Cruz Azul.

En febrero pasado, ganó aún más atención mediática luego de que, a través de un video de Facebook, pidió ayuda para cumplir uno de sus sueños: celebrar su fiesta de cumpleaños 14. Conmovidos ante su historia, múltiples internautas se unieron para darle ese último regalo.



Cuando la historia de José Armando llegó a los oídos del Cruz Azul, el equipo se comprometió a cumplir su sueño de conocer a los futbolistas que visten la playera de ‘La Máquina’. Sin embargo, la promesa no se pudo cumplir, ya que la vida de José Armando se apagó antes.

Si bien, el joven aficionado sí recibió un homenaje en vida por parte del equipo de fútbol. En un partido de la jornada 10 del Clausura 2024 contra las Chivas, el jugador Uriel Antuna le dedicó su gol a adolescente con cáncer. Después de anotar, el futbolista alzó un jersey del equipo con el número 14 y el nombre ‘Negui’ haciendo alusión a ‘Neji Hyūga’, un personaje del anime ‘Naruto’, del que el joven también era fan.

Uriel Antuna dedicó un gol a José Armando, su aficionado con cáncer. Imagen Instagram



El Cruz Azul fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de José Armando. “Lamentamos el sensible fallecimiento de José Armando Guzmán Mendoza. Gracias por inspirarnos día a día con tu fortaleza, José Armando. Descansa en Paz, campeón”, expresaron en sus redes sociales.

