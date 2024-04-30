Internautas aseguran que esta profecía de Nostradamus se refiere al rey Carlos y se viraliza

Video Las aterradoras predicciones de Nostradamus que podrían cumplirse en los próximos meses

A finales de 2022, la reina Isabel II falleció a los 96 años de edad, dejando al mundo consternado por su largo reinado. Quien tomó su lugar en el trono fue su hijo Carlos III y su esposa Camila Parker Bowles.

Si bien algunos deseaban que el príncipe William fuera el nuevo rey, su padre aceptó gobernar a pesar de tener más de 70 años, confiando en su excelente salud. Sin embargo, una mala noticia llegaría después.

Rei Charles III Imagen Samir Hussein - Handout/Getty Images

El futuro de la familia real y el cáncer del rey Carlos III según Nostradamus

Tras la ausencia de la familia real en eventos públicos y las sospechas de los habitantes del país europeo, a principios de 2024 se confirmó que el rey Carlos había sido diagnosticado con cáncer. Aunque ha estado luchando por recuperarse, según el periodista especializado en la realeza Tom Sykes, no hay noticias positivas hasta el momento.

Debido a la actual situación de la familia real, comenzó a hacerse popular una supuesta profecía atribuida a Nostradamus, la cual se encuentra en el libro 'Nostradamus: The Complete Prophecies for The Future' y se refiere al rey inglés. Te lo explicamos.

Todo comenzó en Internet, donde se crearon teorías sobre cómo Nostradamus había predicho la caída de la familia real, la baja popularidad del rey Carlos III y su pronta abdicación al trono.

"Porque desaprobaron su divorcio, un hombre que luego consideraron indigno, la gente forzará la salida del rey de las islas, un hombre lo reemplazará, uno que nunca esperó ser rey".

¿Quién tomará la corona en lugar del rey Carlos III si abdica al trono?

Ante el fuerte rumor de que el rey Carlos III renunciará a ser gobernante y el futuro incierto del estado de salud de Kate Middleton, quien de hecho también tiene cáncer, Nostradamus estaría apuntando que el príncipe Harry o príncipe William, después de divorciarse de su esposa, sería quien tomaría el mando, lo cual causó polémica en redes.

Por ejemplo, la usuaria @starladyhedge, añadio que incluso la carta astrológica del exmarido de la princesa Diana confirmarían el complicado estado de salud del rey.

"Si miras su carta personalmente, indica signos de mala salud, especialmente en la próstata y el intestino".



Los internautas comenzaron a emitir su opinión, la cual en su mayoría coincide con que el rey Carlos desistirá de gobernar y dejará el paso libre para su hijo príncipe William debido a la línea de sucesión.

Imagen Getty Images

"Recuerdo haber oído hablar de esto hace muchos años. Que el rey Carlos no duraría tanto como rey", "Pero seguro que William sabe que va a ser rey. Incluso si no toma la corona, sería para uno de sus hijos", "Seguro sí renuncia, no puede consigo mismo, menos con todo el país", "Creo que Carlos se retira, William se convierte en rey, se divorcia de Kate", o "¿Y si Harry es el hombre que nunca esperó ser rey? ¿Y si Guillermo abdica o le pasa algo?" resultaron ser otros.



La coronación del hijo de la reina Isabel II sigue en pie para el próximo 6 de mayo de manera oficial.

