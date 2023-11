”Hoy termina mi lucha”: Joven comparte que ya no tiene cáncer y su experiencia te conmoverá

Los relatos sobre las personas que vencen el cáncer son una fuente de inspiración para muchos usuarios de TikTok, ya que siempre dan esperanza para aquellos que están pasando por la misma situación, como fue el caso de este joven.

Joven hace emotivo relato para revelar que venció el cáncer

A través de su cuenta de TikTok, Arturo Valdes compartió un emotivo video en el que relata que tras varios años en remisión, ya no tiene cáncer.

En palabras del propio Arturo, todo comenzó en abril de 2018, cuando le hicieron una cirugía para quitarle una bolsa que había salido de su axila. Semanas después, en mayo de ese mismo año, un amigo le informó que tiene cáncer linfoma no hodgkin en etapa 4.

“No lo podía creer, no entendía. Recibía mis quimioterapias cada 21 días y ahí estaba, puntual (en el hospital) a las 7 de la mañana, esperando a que me nombraran para ingresar a recibir ese cóctel de medicamentos”, explicó.



Debido al tratamiento que estaba recibiendo, a este joven se le comenzó a caer el cabello, pero eso no lastimó su autoestima y siguió haciendo ejercicio, hasta que el doctor le indicó, antes de su cuarta quimioterapia, que debían aumentar la medicación.

“En ese momento fue cuando empecé a perder la fé. Las sesiones eran más fuertes, aumentando mi malestar, mis náuseas, los vómitos; había olores que no toleraba y enseguida me daban asco. Ya no tenía fuerza para hacer ejercicio y también se me cayeron las cejas y las pestañas”, precisó.



Inspirándose en el famoso ciclista Lars Armstrong, comenzó a hacer unas pulseras, mostrando el diseño a la cámara, para poder venderlas y recaudar dinero para la fundación ‘Una nueva esperanza’, que se dedica a brindar apoyo a niñas y niños diagnosticados con cáncer.

Después de muchos estudios, citas con doctores y medicamentos, finalmente el 15 de octubre de 2018 recibió su última quimioterapia y tras revisar sus tomografías, el médico le brinda la mejor de las noticias.

“Hoy, 5 años después, termino mi remisión. Hoy le digo adiós al cáncer, pero antes de hacerlo le doy las gracias por abrirme los ojos, por llegar a mi vida y ponerme un alto, por salvarme, por reunir a mi familia, por recordarme a valorar y agradecer, a enseñarme a ser paciente y a no rendirme, pero sobre todo, gracias por recordarme que debo permanecer siempre fuerte”, finalizó.

Internautas llenan de comentarios positivos al joven que venció el cáncer

Como era de esperarse, el testimonio de este joven originario de Torreón, Coahuila, México, se volvió viral, recibiendo miles de likes, además de contar con más de 362 mil visualizaciones.

“Me das esperanza para que mi Santi, de dos añitos, pueda vencer la leucemia”, “Sé por lo que pasaste, soy sobreviviente de cáncer de mama”, “Me faltan 5 quimios, espero que todo salga bien”, “En dos meses realizan a mi hijo su última resonancia. Si todo va bien, lo darán de alta después de 5 años de tratamiento… ustedes son unos guerreros de la vida”, “Todo es una enseñanza de vida” y “Me falta una quimioterapia y no sabes cómo me he identificado con tu video; yo solo quiero estar sana”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.



Pero eso no fue todo. Al ver la respuesta de su video, Arturo compartió el momento en el que su médico le dice que su cuerpo está libre de cáncer, además de que su familia, pacientes y personal médico lo felicitan con una ronda de aplausos antes de partir del hospital.

