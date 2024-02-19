Massad y Melissa en nuevo drama: Influencer árabe revela que tiene cáncer y ella afirma que vivió una infidelidad

Video Massad y Melissa: la pareja árabe-mexicana de TikTok que causó polémica con su amor

En 2023 Melissa Navarro y su entonces pareja Massad fueron la sensación de TikTok al mostrar su amor a larga distancia el cual parecía perfecto, pero en diciembre la mexicana reveló que había decidió terminar la relación.

En video, Massad es acusado de infidelidad y después diagnosticado con cáncer: así lo anunció en TikTok

Ella explicó que lo hizo porque había sufrido malos tratos por parte del jóven de Medio Oriente y además, lo acusó de una infidelidad con una chica llamada Mildred Casillas.

Los fans de esta historia de amor se dividieron para apoyar a la pareja, mientras tanto la supuesta amante de Massad, incluso se volvió viral al externar que de hecho, se mensajeba con él cuando aún mantenía una relación con Melissa y hasta tuvieron un encuentro el cual fue respaldado con pruebas.

"Él me escribía y borraba los mensajes. Quiero decir que todo fue completamente real. Su chica se fue a Canadá, yo sabía que ya no estaba con ella, me había dicho que todo era show porque a los mexicanos nos gusta el drama y las novelas y para ellos era muy bueno. Tengo aquí las pruebas.", fue lo que dijo la joven que estuvo con Massad.



Si bien el hombre árabe lo negó al inicio eventualmente terminó confesando que sí había engañado a Melissa Navarro y por si fuera poco en medio de la polémica, se reveló que Massad está luchando contra el cáncer, una situación que añadió más drama a su historia.



Él mismo platicó que por el momento no recibirá quimioterapia, sino otro tipo de medicina, debido a que el cáncer lo detectaron a tiempo y de igual manera, la opción de una cirugía, aún no se menciona en la conversación.

Internautas sospechan que el diagnóstico de Massad podría ser falso

Fue en un live donde el tiktoker se mostró hospitalizado y dio la terrible noticia, lo cual hizo inmediatamente que las personas le mandaran buenos deseos para salir adelante y tener una pronta recuperación.

No obstante, los ataques en su contra no cesaron, pues aseguraron que Massad aún continúa hablando de lo que vivió con Melissa únicamente para seguir monetizando gracias a sus lives y hasta acusaron al creador de contenido de fingir su enfermedad para no perder revelancia en TikTok.

"Massad no quería a Melissa,Massad quería ser Melissa, sus amistades,su gente de trabajo,sus seguidores todo", "¿Neta le creen? yo digo que todo es fingido", "Este es el verdadero quien se lo queda pierde, no te creo nada Maasad", "¿Esta novela ya fue muy lejos no?", "A Massad le gusta hacer de las suyas, pero no le gusta que le saquen los trapos al sol, ¡Soporta", o "¿Hasta fingir una enfermedad para seguir en tendencia, es neta? qué bajo", fueron algunos de los más destacados.

Melissa Navarro explicó en TikTok que quería ayudar a Massad en estos momentos difíciles

Ante el diagnóstico, las personas pidieron que Melissa diera su opinión y su respuesta, fue más que impactante, debido a que aseguró que quería viajar a Arabia para cuidarlo, pero desistió cuando Massad afirmó que no la quería tener cerca.

"Yo le dije me voy contigo, estoy contigo en este proceso y voy a estar contigo, ¿qué me dijo? no, no te vas a venir y yo decía ¿por qué no? entonces quédate en México, dijo que no", fue parte del discurso de la mexicana.



Todo esto podría indicar que el vínculo de Massad y Melissa podría estar roto debido a esto y a que el árabe parece haber regresado a su país de origen para seguir con el tratamiento de su padecimiento.

