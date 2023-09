Influencer deja poderoso y emotivo mensaje a sus seguidores antes de morir de cáncer

"Si estás leyendo esto, significa que he muerto, aunque lo hice a los 5 años y medio, nada mal para un pecho en etapa 4. Y nada de eso de 'ella peleó su batalla sin sentido', no perdí nada, el cáncer finalmente se hizo cargo y está bien, todos sabíamos que esto sucedería. No creo que estemos preparados para escuchar esas palabras, creemos que somos indestructibles y aparecerá una cura mágica, pero la verdad es que todos vivimos esta vida día a día (simplemente sabíamos que nuestros días son más cortos). ¡Así que prométeme apreciar a quienes te rodean y darles a tus amigos y seres queridos el mayor abrazo! ¡VAYA A AGARRAR LA VIDA! Nunca se sabe realmente lo que se avecina a la vuelta de la esquina, así que no des nada por sentado".