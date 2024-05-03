Historias virales

Hombre con cáncer gana la lotería: ¿usará los 1,300 millones de dólares para curarse?

Cheng Saephan, un inmigrante asiático que ha luchado contra el cáncer durante ocho años, sorprendió a todos al convertirse en uno de los afortunados ganadores del premio mayor de la lotería

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Niño ya no quiso luchar contra el cáncer, pero cumplió un sueño antes de morir

Cheng Saephan tiene 46 años de edad y ha luchado contra el cáncer durante ocho años. Él se convirtió en uno de los afortunados ganadores del premio mayor de mil 300 millones de dólares en la lotería Powerball en Estados Unidos.

Su historia ha conmovido a muchos, volviéndose viral, y se ha convertido en un ejemplo de esperanza y fortuna.

PUBLICIDAD

¿Cómo fue que Cheng ganó el premio mayor de la lotería Powerball de EE.UU.?

Cheng Saephan, originario de Laos (sudeste asiático), reside en Portland, Oregón. Durante semanas, mantuvo una hoja con números bajo su almohada, anotando las combinaciones que usaría para el sorteo de Powerball. Con sus hijos pequeños y su salud debilitada por el cáncer, rezó por un golpe de suerte.

El 7 de abril pasado, Saephan acertó los números ganadores del sorteo de mil 300 millones de dólares. La suerte no sólo le sonrió a él, sino también a su esposa, Duanpen, y a su amiga, Laiza Chao. Juntos habían reunido dinero para comprar más de 20 boletos del sorteo, y uno de ellos resultó ser el ganador.

@dailymail

Cheng Saephan will split the $1.3billion lottery prize with his wife and a friend. He shared his gratitude at a press conference, after winning the 4th biggest jackpot in Powerball history. #cancer #lottery #oregon #powerball #win #winning

♬ original sound - Daily Mail

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

¿Qué hará Cheng con el millonario premio de la lotería?

Saephan planea compartir su premio: 25% con su esposa y 50% con su amiga. Además, destinará parte del dinero para comprar la casa de sus sueños para su familia.

El cáncer ha sido una batalla constante en su vida, y ahora, con este premio, podrá buscar un buen médico para continuar su tratamiento contra el cáncer y asegurar el bienestar de sus seres queridos.

Al recibir el premio, bromeó diciendo que no le alcanzaría la vida para gastar todo ese dinero.

@etchaskej

Enjoy making the memories you and your family deserve Cheng Saephan. #powerball #powerballwinner #chengsaephan #laos #laotian #oregon #cancersucks #cancerfighter #asiantiktok

♬ original sound - Ed

Cuando se enteró de su victoria, Saephan no pudo esperar para compartir la noticia con su amiga Laiza. Juntos rompieron una racha de tres meses sin ganadores en la Powerball. Los premios millonarios se han vuelto más comunes, y este es uno de los más grandes en la historia de la lotería estadounidense.

PUBLICIDAD

A pesar de su fortuna, Saephan sigue siendo humilde y optimista. Continuará jugando a la lotería, con la esperanza de que la suerte lo acompañe una vez más.

Hombre con cáncer gana la lotería
Hombre con cáncer gana la lotería
Imagen TikTok

Su historia viral nos recuerda que "siempre hay una luz al final del túnel", que puede iluminar nuestras vidas hasta en los momentos más oscuros.


Relacionados:
Historias viralesEnfermedad del cáncer Juego y Lotería

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD