Hombre con cáncer gana la lotería: ¿usará los 1,300 millones de dólares para curarse?

Cheng Saephan tiene 46 años de edad y ha luchado contra el cáncer durante ocho años. Él se convirtió en uno de los afortunados ganadores del premio mayor de mil 300 millones de dólares en la lotería Powerball en Estados Unidos.

Su historia ha conmovido a muchos, volviéndose viral, y se ha convertido en un ejemplo de esperanza y fortuna.

¿Cómo fue que Cheng ganó el premio mayor de la lotería Powerball de EE.UU.?

Cheng Saephan, originario de Laos (sudeste asiático), reside en Portland, Oregón. Durante semanas, mantuvo una hoja con números bajo su almohada, anotando las combinaciones que usaría para el sorteo de Powerball. Con sus hijos pequeños y su salud debilitada por el cáncer, rezó por un golpe de suerte.

El 7 de abril pasado, Saephan acertó los números ganadores del sorteo de mil 300 millones de dólares. La suerte no sólo le sonrió a él, sino también a su esposa, Duanpen, y a su amiga, Laiza Chao. Juntos habían reunido dinero para comprar más de 20 boletos del sorteo, y uno de ellos resultó ser el ganador.

¿Qué hará Cheng con el millonario premio de la lotería?

Saephan planea compartir su premio: 25% con su esposa y 50% con su amiga. Además, destinará parte del dinero para comprar la casa de sus sueños para su familia.

El cáncer ha sido una batalla constante en su vida, y ahora, con este premio, podrá buscar un buen médico para continuar su tratamiento contra el cáncer y asegurar el bienestar de sus seres queridos.

Al recibir el premio, bromeó diciendo que no le alcanzaría la vida para gastar todo ese dinero.

Cuando se enteró de su victoria, Saephan no pudo esperar para compartir la noticia con su amiga Laiza. Juntos rompieron una racha de tres meses sin ganadores en la Powerball. Los premios millonarios se han vuelto más comunes, y este es uno de los más grandes en la historia de la lotería estadounidense.

A pesar de su fortuna, Saephan sigue siendo humilde y optimista. Continuará jugando a la lotería, con la esperanza de que la suerte lo acompañe una vez más.

Su historia viral nos recuerda que "siempre hay una luz al final del túnel", que puede iluminar nuestras vidas hasta en los momentos más oscuros.