Mujer con cáncer terminal planea viaje con su hijo antes de morir: descubre que se curó

La historia de Leslie Stone, una profesora de arte de 60 años que fue diagnosticada con cáncer terminal se ha convertido en toda una inspiración para la gente que padece dicha enfermedad, o que conocen a alguien en dicha condición, ya que sin saberlo su futuro cambiaría por completo.

Fue en 2020 que Leslie se percató de un sangrado vaginal, por lo que fue al médico y le diagnosticaron cáncer endometrio. Aunque al principio parecía que podría ser tratable, ya que se sometió a una cirugía robótica mínimamente invasiva para extraerle el útero, semanas después los médicos le dijeron que encontraron un nuevo tumor.

De acuerdo con la información del sitio Today, el cáncer de la profesora de Orange, California, era muy agresivo y tras varios tratamientos parecía que se estaba quedando sin opciones.

Temiendo que el cáncer siguiera avanzando en su cuerpo, Leslie planeó un viaje de despedida por carretera con su hijo Tripp, para poder recorrer el país y despedir de amigos y familiares. Antes de partir, su médico le dio un nuevo medicamento de inmunoterapia para tratar de frenar su cáncer en metástasis.



Justo antes de partir, recibió una llamada de su médico que cambió completamente el sentido de su viaje: ya no tenía cáncer.

“(Mi médico) me llamó y me dijo: ‘Su última tomografía computarizada no mostró cáncer”, expresó.



A la par que su nuevo medicamento, la profesora se sometió a seis rondas de quimioterapia, seguidas de cinco semanas de radiación, todo cinco veces por semana, lo que le ocasionó migrañas intensas.

“Veía estas luces intermitentes. La gente empieza a parecerse a los cuadros de Picasso. En unos 20 minutos no podía conducir, no podía hacer nada”, expresó.

El viaje en carretera tuvo un nuevo significado tras enterarse que no tenía cáncer

Leslie deseaba crear nuevas experiencias con su hijo durante el que pensó que sería su último viaje. Planearon comenzar dicha aventura el 1 de junio de 2022, pero tras saber la buena noticia, la primera persona con la que habló fue su primogénito.

“Le dije: 'Tengo algo que decirte'. Y él dijo: 'Oh no, ¿es malo?'. Le dije: 'No, es muy, muy bueno'. Y ambos lloramos”, expresó. “En ese momento pasó de una gira de despedida a una de celebración (...) Simplemente la pasamos increíble".



Ambos recorrieron 3.000 millas desde el condado de Orange, California, hasta los Cayos de Florida, pasando por Washington, Nueva York y Ohio.

