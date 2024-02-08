Británicos quedan impactados al enterarse que estadounidenses usan su tiempo libre para seguir trabajando

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

Así como hay personas extranjeras que hacen contenido en México, como Chingu Amiga, existen otros tiktokers que comparten las diferencias culturales entre otros países, como la joven Andrea Celeste, quien comparte cómo se aborda una misma situación por los estadounidenses y los británicos.

Joven tiktoker comparte la diferencia de cómo pasan el tiempo libre los estadounidenses y los británicos Imagen TikTok @anndreacelleste

Británicos se sorprenden al enterarse cómo usan su tiempo libre los estadounidenses

La tiktoker Andrea Celeste se dedica a hacer videos donde compara cómo viven los estadounidenses y los británicos diferentes situaciones, pero uno de sus clips se ha hecho viral.

Al inicio de video, aparecen hablando '2 personas' estadounidenses sobre las vacaciones que tuve ‘Becky’, quien se fue dos días de vacaciones, usando su tiempo libre para trabajar.

“Conseguimos una reservación en hotel en Vermont y fuimos de excursión, esa clase de cosas. Me gustó porque el internet era muy rápido, así que hice mucho trabajo por la tarde”, expresa ‘Becky’.

Para rematar el chiste de que trabajó durante su tiempo libre, la joven asegura que pasará el resto del mes ‘poniéndose al día’, es decir que estará revisando lo que se hizo durante su ausencia.

En la segunda parte del video, la tiktoker retoma el mismo tema, pero abordado desde el punto de vista de '2 británicas', ya que una de ellas comparte que estuvo 2 semanas de vacaciones sin prestar atención a nada que tuviera que ver con el trabajo, por lo cual la felicitó su compañera.

“Fue bueno no hacer nada durante 10 días completos. Mira, son las 5:48 de la tarde, ¿deberíamos pasar esta reunión para mañana por la mañana?”, expresa.



En poco tiempo, el clip alcanzó miles de likes, además de que en la sección de comentarios muchos quedaron impactados por la manera en que se manejan las vacaciones, de acuerdo con la perspectiva de esta chica.

“‘Los mejores 2 días’, eso es un fin de semana”, “Estoy de vacaciones. He recibido mi correo electrónico 2 veces al día para no estresarme cuando regrese”, “¿Reuniones después de las 4:30? Absolutamente no” y “¿Esto es normal?”, fueron algunos de los textos que recibió.

Tiktoker estadounidense comparte cómo es vivir en Italia

La influencer Kacie Rose Buns alcanzó más de 20 millones de reproducciones al compartir algunos de los mayores choques culturales que experimentó al dejar Estados Unidos y comenzar una nueva vida en Italia.

La joven se mudó con su novio a Europa y comenzó a subir videos en 2021, teniendo actualmente más de 1 millón de seguidores y próximamente saldrá a la venta su libro.



Elizabeth Staub, una usuaria estadounidense de redes sociales, compartió en entrevista CNN Travel que este tipo de contenido es muy atractivo, ya que es una fantasía que se puede alcanzar, pero también es una manera fácil de idealizar que lo que vivió esa persona te pase exactamente igual a ti.

"Me gusta mucho ver las diferencias entre nuestro país y el de estos influencers, e idealizar cómo sería vivir allí (...) "Sigo a gente que vive en lugares donde a mí me gustaría vivir", dice Staub.