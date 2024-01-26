Entretenimiento

México está lleno de europeas y mujer rusa revela por qué: ¿invitaciones amorosas?

La chica lleva cinco años viviendo en México y contó las razones por las que sabe que muchas compatriotas están llegando a territorio Azteca.

Paulina Flores.
Mujer rusa revela por qué cree que cada vez más europeas llegan a México para quedarse y su respuesta se hizo viral en redes sociales.

¿Por qué hay tantas europeas en México?

A través de TikTok se corrió como pólvora la grabación en la que una mujer rusa, que reside en México desde hace cinco años, expone su opinión sobre la cada vez más común llegada de sus compatriotas al territorio Azteca.

De acuerdo con la entrevistada que hizo para la cuenta extranjeros x el mundo de dicha plataforma, la mayoría de las mujeres rusas llega a México por supuestas invitaciones amorosas de mexicanos.

"Por lo que he visto vienen por invitación de un mexicano de 'eres el amor de mi vida', 'ven para acá a hacer familia'", dijo.
Aunque reconoció que sí ha tenido parejas mexicanas, su llegada a México no se debió precisamente a temas de amor.

"Yo estudié lingüística y me especialicé en español, entonces fue el destino, me llamó y el interés por la cultura y quise cambiar mi vida, era muy, muy joven, me aventé a este cambio tan drástico", dijo sobre su motivación para mudarse a México.


Respecto a la experiencia que le dejó el relacionarse sentimentalmente con un mexicano, la joven marcó los conflictos que la falta de comunicación y apertura se pueden avecinar.

"Creo que, para tener una pareja extranjera, es necesario, de los dos lados, tener mucha apertura, como, no ponerse a la defensiva, saber escuchar porque los rusos somos muy frontales, en México no se acostumbra a hablar como nosotros y sí provoca choques, en una pareja es necesaria esa apertura de que no comunicamos diferente", declaró.
La mujer dio detalles de lo que ella y la mayoría de las mujeres rusas buscarían en una relación, destacando que un hombre caballeroso es digno de conquista, pues, aunque los rusos no son tan cariñosos, sí son detallistas, incluso, resaltó que si un hombre en la primera cita no llega con un ramo de flores es considerado como una falta de compromiso.

Y es que, resaltó que para la mayoría de las rusas, el momento de diversión se da en los 18 años pues después buscan en una pareja intenciones serias pues suelen buscar una familia antes de los 30 años.

Mexicanos reaccionan al porqué hay tantas europeas en el país

Como era de esperarse, las declaraciones de la mujer causaron revuelo y los usuarios mexicanos no tardaron en hacer gala de su sentido del humor, no dejando pasar la oportunidad de presumir soltería y disposición pues dijeron tener las cualidades que la chica busca en un hombre.


