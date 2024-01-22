Piden cancelar a Chingu Amiga por polémica broma sobre identidad de género: “No sabía que eras así”

Video ¿A qué huelen los mexicanos? Los extranjeros dieron su honesta opinión y causaron polémica

Chingu Amiga dejó Corea hace varios años para hacer su vida en México, ganando fama por compartir los choques culturales que tuvo en la Tierra Azteca, como que la fruta era más barata, los saludos y cómo hablarle sus alumnos.

Chingu Amiga en medio de una polémica por uno de sus videos en TikTok Imagen TikTok @chinguamiga

Piden cancelar a la tiktoker Chingu Amiga por video que aborda la identidad de género

Aunque su contenido de TikTok suele ser sobre comedia, incluyendo recientemente a su novio, hace un par de días subió un video en el que aparece frente a una computadora llenando un formulario, donde debe seleccionar su género.

La joven compartió que en dicho documento solo había 2 opciones, masculino y femenino, en 2005. La historia se remonta 19 años después, donde la influencer está nuevamente completando un formulario, pero en esta ocasión le aparecen múltiples opciones como hetero, pansexual, hermafrodita, gay, entre otras, lo que provoca que entré en pánico, cierre la computadora y salga corriendo.

El video, que ya cuenta con más un millón de visualizaciones, molestó a integrantes de la comunidad LGBTQ, quiene consideraron que más que una simple broma, era una burla hacia ellos.

“Pues si no te gusta, regrésate a tu país”, “¿Por qué usaste una lista irreal que se burla (de la diversidad)?”, “Relájense, soy de la comunidad LBT y fue muy gracioso”, “Lo hacen porque no saben la lucha de una persona trans”, “Las disculpas no sirven de nada” y “Ya salieron los de cristal a llorar por todo”, fueron algunos de los comentarios.

Chingu Amiga se disculpa por incidente de su video: “No tenía la intención de burlarme”

Al ver la reacción que causó su video, en la sección de comentarios explicó que su intención nunca fue ofender a nadie y que simplemente quiso ejemplificar cómo ha cambiado el mundo.

“Amigos, no tenía la intención de burlarme. Yo, de verdad, apoyo a todos y solo lo puse porque así ha cambiado el mundo y uno se puede confundir por eso”, escribió.



Dejando a un lado la polémica, al día siguiente, Chingu subió un video en el que aparece con su novio, quien le retira el maquillaje de su rostro y descubre que es una mujer mayor, el cual está por conseguir 4 millones de visualizaciones.



Recordemos que hace unos meses, Chingu Amiga fue de vacaciones a Colombia y presumió que iba a usar un bikini por primera vez, lo cual le provocó una ola de comentarios negativos, ya que muchas personas, escudándose en que son padres de familia, le dijeron que estaba mal posar de esa manera, por lo que la influencer salió a pedir una disculpas y sus fans le aseguraron que no tenía nada de malo lo que hizo.

