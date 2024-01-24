Parejas

¿Qué significa 'Body Count'? El nuevo "requisito" machista que piden los hombres a sus novias y esposas

En redes sociales, algunos hombres han causado polémica al explicar por qué es importante conocer el ‘body count’ de una mujer antes de comenzar una relación.

Con el paso del tiempo, las redes sociales han evolucionado, así como la manera de conseguir pareja y de los ‘requisitos’ que debe tener una persona para ser 'la indicada', aunque un nuevo término ha generado una fuerte polémica al ser considerado como “misógino y machista”.

Body Count, el nuevo término que es llamado 'machista y misógino' en redes sociales
Body Count, el nuevo término que es llamado 'machista y misógino' en redes sociales
¿Qué es el ‘body count’, el nuevo término en redes sociales que es llamado ‘machista y misógino’?

Recientemente se volvió viral el concepto de ‘body count’, el cual incluso ya se volvió un requisito que piden los hombres a las mujeres para comenzar una relación, generando un debate entre si debe ser importante o simplemente es algo ‘misógino’.

El ‘body count’ se refiere al número de parejas sexuales que ha tenido una persona, pero en esta ocasión está siendo enfocado únicamente a las mujeres.

El portal ‘El Español’ lo define como un término ‘anticuado’ utilizado para cohibir la libertad sexual de las mujeres en pleno siglo XXI.

“Es un tema anticuado, y sobre todo machista, que actualmente es utilizado a menudo en redes sociales”, explicó.

Este término comenzó a ser mencionado en redes sociales, en particular en TikTok, de una forma negativa, donde los hombres han afirmado que una mujer “vale más” como esposa si su número de parejas sexuales es menor.

El tiktoker @yizuz_9 compartió un video, explicado por una mujer, donde comparte por qué es importante para los hombres que el ‘body count’ de su pareja sea bajo.

“A este tipo de hombre lo que le gusta es la exclusividad. Si quieres que te vea como esposa y no como cualquiera que va a usar, mantente con el ‘body count’ súper bajo”. expresó.
@eltiobaki

Tu body count #consejos #cuidadeti #amala #tubodycount #bodycount #recorrido

♬ Memory Reboot - Narvent & VØJ


La chica del video explica que este número es parte de los estándares que tiene un hombre al momento de buscar una pareja, además de hablar mal de las mujeres que han disfrutado de su vida sexual.

Mientras que el usuario @elchrrrss analizó el video de un podcast, donde los hombres mencionan que el valor de la mujer está en dicho número.

“Si nosotros vemos a Kendall Jenner y sabemos que tiene un body count de ‘x’ personas, prefiero encontrar una niña en un pueblo que sea igual de guapa”, expresó.
@amnotjoe

#bodycount Las mujeres y su body count #mujeres #hombres

♬ sonido original - YO EL

¿Es importante el ‘body count’? Se abre el debate en redes

A raíz de varios comentarios, tanto especialistas como creadores de contenido han desmentido dicho concepto, evidenciando que es una idea anticuada y que aún queda mucho por hacer para dejar atrás los roles tradicionales de género.

“Tenemos los mismos derechos”, responde una chica en este video al ser cuestionada por su número de parejas sexuales.
@crisnorway

Tenemos los mismos derechos 🙄

♬ sonido original - 𝐂𝐫𝐢𝐬 🕷️


Mientras que el psicólogo clínico René Cetina retomó dicha entrevista, donde menciona que está bien que cada persona tenga sus estándares, además de que si conoces a alguien que piensa que el 'body count' es importante, lo mejor es que lo veas más allá de una de 'red flag' si no estás buscando entablar una relación con alguien que piensa así.

“Es una idea anticuada y retrógrada, que lo único que hace es evidenciar lo mucho que, de verdad, aún queda por hacer para seguir dejando atrás estos roles de género”, expresó.
@psicrenecetina

#bodycount #bodycountchallenge #psicologia #consejosparamujeres #consejosparahombres #psicologiayreflexion

♬ Epic Music(863502) - Draganov89


No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.


