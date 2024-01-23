Joven liga con chica en Bumble y se da cuenta de que no era él único: termina en una fiesta con sus otros ligues

El comediante Fede se hizo viral a finales del 2023 en TikTok al compartir en video su experiencia más rara en la aplicación de citas Bumble, pues se dio cuenta de que otros hombres tenían la misma cita en el mismo momento con la misma chica.

Bumble es una plataforma similar a Tinder para encontrar pareja, tener citas, ligar y conocer personas, donde las mujeres dan el primer paso, por lo que se le puede considerar también una red social.

¿Cuál fue la historia de la extraña cita de Bumble de Fede?

Desde su cuenta de TikTok @elesfede, el joven cuenta que hizo 'match' con una chica en Bumble, la cual le escribió instantáneamente, invitándolo a su fiesta de cumpleaños ese mismo día.

"Sólo me manda una dirección y me deja en visto. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Una de dos: La morra es nueva en Querétaro y no tiene amigos aquí o me va a robar mis órganos. Decidí arriesgarme", pensó el chico.



El comediante asegura que llegó a una especie de cochera con muchas cosas viejas, donde se supone que era la fiesta.

"Se me queda viendo un vato: '¿Qué onda? ¿A quién buscas?', 'A la de la fiesta'. Volteo a ver y no había nadie que se pareciera y yo, como haciéndome güey: 'Ah, ya la vi, ahorita la saludo'. Me quedé cotorreando con ese vato, nos pusimos a fumar. Me dice uno de sus compas: '¿Cómo llegaste?'. 'La neta es que fue por Bumble', se empiezan a ca**r de la risa, empiezan como a buscar a alguien: '¡Roberto! ¿Cómo llegaste a esta fiesta?', 'Me invitó la morra por Tinder'. '¡No ma**s!' Se las chocqué a Roberto, nos hicimos súper amigos", narró.



Así fue como el comediante se dio cuenta de que no era el único ligue en esa fiesta de esa misma chica que se había conseguido, quizás también el mismo día, en una aplicación de citas, pero ¿qué pasó con la chica? El final de su 'cita' fue completamente inesperado.

"La morra no llegaba... En ese punto dije: 'De todas formas ni le voy a hablar, o sea, ¿sabes qué? Ya me voy'. Voy saliendo de la fiesta, había una camioneta mal estacionada, pero así atravesada en la calle: era la morra de la fiesta, hablando con su exnovio, gritándose cosas", explicó.



Quizás la chica sólo invitó a todos los hombres que pudo de diferentes plataformas de citas para hacer rabiar a su exnovio con quien recientemente había terminado o tenían una fuerte pelea, sin saber que ni siquiera los conocería, ni disfrutaría su fiesta, sin embargo, la experiencia para Fede sí tuvo una moraleja, pues él terminó con un nuevo amigo para recordar aquel extraño momento, que lo invitó a 'crudear' al día siguiente.

En los comentarios del clip, el creador de contenido aseguró que incluso será padrino de la boda del tal Roberto.

¿Qué opinaron los usuarios de redes sociales sobre esta anécdota de la extraña cita de Bumble?

El video cuenta con casi medio millón de reproducciones, más de 47.7 mil 'me gusta' y miles de comentarios en los que los internautas tomaron con humor su experiencia.

"Él: Pues mucho amor a mis órganos no tengo", "Al menos tienes una buena anécdota y una nueva amistad", "Todos los que somos de Querétaro y somso sin amigos", "Las anécdotas más random definitivamente inician en Bumble o Tinder jajaja Amo", "Me encanta su chisme muy de señora lavando trastes", "A mí me da miedo salir con gente de Bumble", "'Decidí arriesgarme', así empiezan las historias de terror", escribieron.

Otros usuarios de Bumble compartieron sus experiencias en TikTok

Entre las reacciones de los usuarios de TikTok a dicha narración, algunos compartieron también sus extrañas experiencias en la app de citas Bumble.

"Yo salí con un vato que me llevó a la iglesia a confesar mis pecados para estar pura jajaja", "A mí me llevó a hacerme una limpia", "Una morra me dijo que haría una pijamada y me insistió mucho, llegando había otra niña y pensé que era su amiga, pero no, también le había dicho lo mismo. Luego empezó a llorar y pedir perdón, pero tratando de convencernos de que entráramos a su casa", "Conocí a un chico que ya quería que formalizara con él en la segunda cita", "Yo ahí conocí a mi novio", "A mí me salió mi crush de prepa y ya nos vamos a ir a vivir juntos", "En la primera cita la morra quería que le comprara una bolsa de 5 mil", "Apareció un chico en vez de 'la de las fotos'", "Terminé a dos horas y media de donde vivo, en casa de desconocidos, en una fiesta de Halloween y me quedé a dormir", "Me invitó a ir por su ropa a la lavandería", "Vino desde España a conocerme el dude", confesaron algunos.

