Modelo de OnlyFans confiesa cómo se enteró que tenía una ‘aventura’ con el esposo de su mejor amiga

Durante la pandemia de Covid-19, OnlyFans se convirtió en una de las redes sociales más visitadas, ya que las modelos, estrellas del cine para adultos y otras personalidades encontraron en dicha plataforma una nueva forma de generar ingresos.

En esta red, pagas una mensualidad para obtener acceso exclusivo a contenido de la persona que elijas. Recientemente llamó la atención que una modelo australiana, que trabaja en dicha plataforma, jugó un papel importante en la ruptura del matrimonio de su mejor amiga y a continuación te contamos toda la historia.

Honey Brooks, modelo australiana, reveló que tuvo una 'aventura' con el esposo de su amiga Imagen Instagram @honeyybrooksvip

Modelo de OnlyFans confiesa que tuvo una ‘aventura’ con el esposo de su mejor amiga sin saberlo

La modelo australiana Honey Brooks se ha hecho viral tras compartir en su cuenta de Instagram que tuvo un papel muy importante en el divorcio de su mejor amiga sin saberlo y únicamente por hacer su trabajo en OnlyFans.

Honey Brooks tiene su cuenta de OnlyFans, donde cobra 4.98 dólares (8 mil 556 pesos mexicanos) al mes por fotos, videos y transmisiones exclusivas, además de tener acceso a conversar con ella por mensajes directos.

A través de Instagram, la modelo compartió que la historia comenzó cuando el esposo de su amiga se suscribió al perfil de OF y comenzó a mandarle mensajes subido de tono, pero como no se puede tener acceso a su correo electrónico ni información personal, no tenía idea de quién se trataba, además de que el hombre usó un seudónimo.

El esposo de su amiga solicitó tener una interacción mayor con Honey Brooks, por lo que contrató un paquete llamado ‘experiencia de novia’, el cual incluyó mensajes eróticos diarios.



La interacción duró 3 meses hasta que el hombre dejó de comunicarse, descubriendo tiempo después que una de sus mejores amigas se enteró de lo que estaba sucediendo.

Brooks expresó su sorpresa y desconcierto al descubrir lo que había pasado, ya que se cuestionó si había tenido una aventura con el esposo de su mejor amiga, pero ella le aseguró que nada fue su culpa.

Al final, Brooks acordó sentarse con la pareja, que se separó, porque el señor aseguró que ella sabía quién era desde un principio y que siempre estuvo de acuerdo, cosa que nunca pasó.

Modelo de OnlyFans confiesa que su esposo ha estado con 16 mujeres en un año

En diciembre pasado, Honey Brooks se hizo tendencia tras compartir que abrió su matrimonio, confesando que su esposo ha estado con 16 mujeres diferentes.

“Si me dijeras hace 12 meses que iba a compartir a mi esposo con varias mujeres, no lo creería (...) Lo curioso es que soy yo la que está obsesionada. Mi marido siempre piensa que es ‘cool’ o ‘lo que sea’, pero yo siempre estoy pensando en las mujeres”, expresó.



Brooks compartió en el video que, junto a su marido, han grabado sus experiencias eróticas, para poder compartirla y también poder verlas varias veces.

