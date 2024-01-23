Hombre le pide a joven dividir la cuenta en su primer cita y el video hizo enojar a Internet: "Tú la invitaste"

El tema sobre si el hombre o la mujer debe pagar la cuenta en la primera cita fue uno de los temas más debatidos en redes sociales en 2023 y ahora, un nuevo clip abrió la pregunta nuevamente de manera polémica, te explicamos.

En video, joven pide a mujer dividir cuenta restaurante en su primera cita y lo atacan en TikTok

El usuario norteamericano de TikTok @thewaterboy, quien tiene poco más de 14 mil seguidores, se ha dedicado últimamente a revelar cómo son las experiencias dentro sus citas y las dificultades que ha tenido para encontrar a su "media naranja".

Fue el pasado 13 de enero cuando posteó que invitó a salir a una chica que conoció en la aplicación de Tinder y tras pedir la cuenta del restaurante donde comieron, él insistió en dividir la cuenta con su cita, lo cual no le agradó.

"Mi cita de Tinder se volvió loca porque dividí la cuenta" fue el texto que acompañó su clip.



Mientras grababa en secreto el encuentro, el joven se mostró incómodo cuando la chica puso su tarjeta en el porta cuentas de manera agresiva y preguntó porque debían dividir la cuenta, a lo cual respondió:

"Bueno, quiero decir que es nuestra primera cita, así que pensé que tal vez deberíamos ir a medias".

@thewaterboy I dont even know her and she wanted to split the bill??? After SHE ordered an appetizer that i didnt want!! THIS is what its like dating in MIAMI smh. I gotta move somewhere else, these girls are ENTITLED. ♬ original sound - Water Boy



Después el tiktoker volvió a grabar, pero ahora cuando ambos estaban dentro de un auto y se volvió a escuchar un reclamo de por qué dividieron la cuenta, a lo cual contestó que ella había pedido una entrada que ni siquiera tocó, dando a entender que no le parecía justo pagar por algo que no ordenó ni comió.

Con un tono más fuerte, la joven recalcó que él fue quien la invitó a salir y por su parte el hombre repitió su opinión. Por último, al dejarla en su casa se despidió de su cita, pero ella guardó silencio y se limitó a decir adiós de manera sarcástica, lo cual daba una señal de que quizá no volvería a salir con él nunca.

El tiktoker ganó aún más comentarios negativos al tratar de explicar por qué dividió la cuenta

A 10 días de su publicación el video ha sido visto la asombrosa cifra de 6.3 millones de veces y provocó una fuerte serie de comentarios sobre si el joven actuó de manera grosera e incorrecta.

Muchas mujeres llegaron a la conclusión que si la invitó a salir por primera vez, debía pagar por caballerosidad y hasta lo llamaron "tacaño", asegurando que jamás volvería a ver a la chica que le pidió la mitad de la cuenta.

"Estoy con ella. Tú pediste la cita... ¡tú pagas!","¿Una cita? Nah eres un amigo si dividimos la cuenta. lol","Mejor di que no tienes dinero y ya","Si piensas dividir la cuenta dilo antes de recogerla", "¿Así o más tacaño? es la primera cita jaja", "Si no puedes permitirte salir con alguien, no lo hagas. Reparte la cuenta con amigos o con gente a la que no tienes intención de cortejar", "El hecho de que se grabara me lo dice todo, obviamente nadie iba a estar de tu lado".



Muy pocos fueron aquellos que estuvieron del lado del joven, resaltando que posiblemente no hizo la petición de manera correcta y mencionaron que todo fue culpa de la chica, quien no debió enojarse en primer lugar.

En un segundo video respondiendo a todos los ataques, el tiktoker explicó que "no estaba forzando a nadie para salir con él" y que los gastos se iban a dividir a mitades porque claramente "ella quería estar ahí", lo cual por supuesto le generó aún más hate.

"No entienden que no estamos en los tiempos en que las mujeres ya no son el premio. Las mujeres no son como antes".



¿Qué piensas acerca de esto? Dinos en los comentarios.