Alex y Mia Marín se divorcian; conoce los detalles de su relación poliamorosa que se hizo viral

Alex Marín, conocido actor y productor de cine para adultos, publicó un video en su página de Facebook para anunciar su divorcio de su esposa Mia Marín, con quien estuvo casado por 12 años.

Alex Marín confirmó su divorcio con Mia Marín, además del término de su relación poliamorosa con Giselle Montes y Yamileth Rodrígue Imagen Instagram

Alex Marin y Mia Marin se divorcian: esto fue lo que dijo el actor

Claramente afectado, Alex Marin anunció su divorcio con su esposa Mia Marin, además de enfrentar la ruptura de su relación poliamorosa con Giselle Montes y Yamileth Rodríguez, quienes aparecían constantemente en las redes sociales del actor de contenido para adultos.

“Actualmente nos estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio y no pasa nada… me siento triste, lloro algunas veces que veo cosas de ella, pues obvio fueron 12 años (juntos), tenemos historia”, expresó.



En el clip, Alex Marín también confirmó su truene con Yamileth Ramírez, quien desde hace 2 años tiene otra pareja y desea que su relación sea exclusiva con la otra persona; y lo mismo le ocurrió con Giselle Montes, con quien tiene una hija, terminando de esta manera su relación poliamorosa, ya que la mujer desea tener una vida tradicional.

A pesar de que ya no son sus novias, Alex Marín explicó que sigue trabajando con Yamileth y Giselle, mientras que con Mia esa relación se terminó.

“Yo quiero que esté feliz, la veo feliz, y eso me gusta porque no quiero que digan que no lo es. Con ella sí ya no tengo ningún lazo laboral (...) por el momento ya no quiere dar shows y si lo hace será por su cuenta.

“Sí duele porque estuve muchos años con Mia, le deseo lo mejor en su nueva etapa, que vaya súper bien; es una excelente mujer, siempre me cuidó (...) sí me pegó”.



Al final, Alex aclaró que se lleva bien con las 3 mujeres y espera que no les tiren ‘hate’ en redes sociales, además aclaró que de las 7 novias que tenía, ahora solo se queda con 4.

Alex no menciona en ningún momento el motivo de su divorcio, al igual que Mia, quien ya subió a Instagram un par de fotografías con su nueva pareja.

“Me enamoré de ti, de tu personalidad, de la gran persona que eres y sobre todo del gran hombre que eres”, escribió para acompañar su publicación.

Así comenzó la historia de amor entre Alex y Mia Marín

En 2021, Alex y las tres novias fueron invitados al programa de Ernesto Chavana, espacio en el que el actor compartió que conoció a Yajaira Guadalupe Cortés Ito, nombre real de Mia, en 2011 en una fiesta. La conexión fue tan grande que a la semana ya eran novios.

Un mes después ya vivían juntos y después de que Mia se enteró de una supuesta infidelidad, ella le pidió que le contara sus fantasías para poder cumplirlas y seguir unidos. Tras tener un trío, la pareja incursionó en el cine para adultos, donde se volvieron famosos en 2014.



Mia ha participado en más de 100 películas para adultos, además de acudir a eventos reconocidos como Expo Sexo y Erotismo. A la par, esta mujer hace shows por todo México acompañada de otras artistas, presentándose en bares, antros y clubs nocturnos.