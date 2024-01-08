¿Quién es Dani Flow? El reguetonero mexicano 'cancelado' por arremeter contra mujeres feministas

Video Dani Flow causó polémica con su relación poliamorosa: presentó a su esposa y su novia en un show

Dani Flow, conocido como el ‘Rey del Morbo’, nuevamente es tendencia debido a sus polémicas declaraciones. Recientemente se hizo viral una entrevista que realizó hace un par de años, donde defendió a Rix, youtuber mexicano que fue acusado de abuso por Nath Campos en 2021.

Dani Flow defiende a Rix y se lanza contra las feministas

Durante la entrevista que concedió al canal de Youtube de Charlygalleta, Dani Flow fue cuestionado sobre el caso del youtuber mexicano Rix, quien fue sentenciado a 3 años de prisión por el delito de abuso sexual.

“Una pende#! y eso que me cag# Rix como personaje, o sea, era de los que se salía a molestar a la gente. Yo decía ‘este pende#! qué pedo’ y siendo pensando, pero sí, fue una pendejad# por lo que lo metieron a la cárcel”, expresó al youtuber en junio de 2022.



El intérprete de temas como ‘Ten’ y ‘Martillazo’ compartió que no le gustó cómo se llevó a cabo el proceso, además de criticar a Nath Campos, una popular creadora de contenido y vloguera mexicana.

“La morra esa, no vale ver#* la morra esa. Eso qué, o sea, hay fotos de la morra con ese güey después de que pasó eso según en el Azteca. Me cag#n esas morras, esas y las que salen a rayar sus pendeja#!s en la calle; las dos, esas ni rucas se deberían de llamar”, añadió.

Dani Flow aprovechó el espacio para compartir su molestia contra las feministas que salen a marchar exigiendo justicia, dejando claro que no dejará que su hija se involucre en ese movimiento.

“Espero ser el suficiente papá para mi hija para que nunca, nunca, nunca esté cerca de esos movimientos (...) No tengo problema con las ideas de las personas, pero sí tengo p#dos con que salgan y hagan un desmadre”.



En la misma entrevista, Dani Flow compartió cuál considera que es su rima más polémica, la cual tiene que ver con su hija, relatando que a ella nunca la tocaría, pero que a sus compañeras de la secundaria sí.

“O sea, güey, nunca voy a llevar a mi hija a la escuela, imagínate cómo me van a ver”, añadió.



Tras hacerse virales estas declaraciones, los usuarios en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), apoyaron al cantante, mientras que otros comenzaron a atacarlo.

¿Quién es Dani Flow y cómo llegó a ser tan famoso?

Dani Flow, cuyo nombre real es Daniel Balladares, es originario de Guanajuato y tiene 22 años.

Comenzó en el mundo de la música en batalla de freestyle y, siendo menor de edad, grabó su primera canción ‘Dándote placer’, tomando ese mismo camino para sus próximos temas que se han hecho virales por sus letras demasiado explícitas en temas sexuales, además de ser señalado por dirigirse de manera despectiva hacia las mujeres.

Bellakath, Uzielito Mix, El Bogueto, Kevin Roldan y Santa Fe Klan son algunos de los artistas con los que ha colaborado, además tendrá una gira este 2024 por la República Mexicana.



Otra cosa que ha llamado la atención es su vida personal, ya que en redes no teme compartir que tiene una relación poliamorosa, ya que tiene una hija con su esposa Jocelyne Lino y también tiene una novia llamada Valeria Zepeda.



