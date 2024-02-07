Historias virales

Mujer se divorcia de su marido porque no se baña "lo suficiente": levanta demanda en su contra por 16 mil dólares

Demandar a una persona puede ser una decisión muy difícil, más aún cuando se trata de tu esposo que no es fan de darse duchas de manera constante como lo fue en el siguiente caso.

Lili Diaz.
Existen diversos estudios que mencionan los beneficios de no bañarse de manera diaria y si bien millones de personas evitan enjabonarse el cuerpo una o dos veces por semana, al parecer a una mujer no le gustó que su marido evitara darse duchas, te contamos.

Mujer demanda a su esposo por no bañarse: historia se hace viral en redes

Fue el pasado 5 de febrero cuando medios de Turquía publicaron una historia insólita que parecía sacada de una película, pues al parecer una mujer conocida como AY, emprendió acciones legales contra su marido porque no se baña a su consideración con frecuencia.

De acuerdo al escrito citó la mala higiene de su marido como el principal motivo de la acción legal, pues aseguró que limpiaba su cuerpo una vez cada 7 o 10 días, tenía un olor constante a sudor y se cepillaba los dientes sólo una o dos veces por semana, lo cual le causó mucho disgusto.

Algo impactante es que la demandante llamó a diversos testigos, entre ellos conocidos mutuos y amigos de su esposo para validar que regularmente usaba la misma ropa durante al menos cinco días, rara vez se duchaba y su olor no era agradable para nadie.

Le pidió una enorme indemnización por soportar su mal olor durante su matrimonio

Para sorpresa de todos el tribunal aprobó la solicitud de divorcio de la mujer y ordenó al marido que la compensara con 500 mil liras turcas (alrededor de 16 mil 500 dólares) por soportar su higiene personal inadecuada durante todo el matrimonio.

Imagen The Grosby Group
"Los socios deben cumplir con las responsabilidades de su vida compartida.Si el comportamiento se vuelve intolerable en la vida en común, la parte afectada tiene derecho a solicitar el divorcio", fue la declaración del abogado de la mujer.


Dicha historia se hizo viral de manera local y en menos de dos días, ya había sido replicada en medios de diversos países por ser tan excéntrica y única.

Por supuesto en redes sociales el caso también fue comentado por los internautas, quienes aseguraron que la mujer tenía todo el derecho de divorciarse por la mala higiene de su esposo y que en su lugar posiblemente harían lo mismo, debido a que no les gustaría estar con una persona que tenga un mal olor.

"Es un buen motivo", "Sí se merece el dinero, qué horror aguantar el olor feo de tu pareja", "Apuesto que ella le pidió que mejorara su higiene y él no quiso jaja yo también lo hubiera demandado", "Para nada exagerado", "Qué oso el señor que no se baña, hubieran puesto su nombre para quemarlo jaja", "Muy de acuerdo con la demanda, pero estuvo raro que se casara con él si su higiene era pésima" y "Adoro los finales felices, fueron algunos comentarios.
Imagen The Grosby Group


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Historias virales
