Hombre se va de vacaciones pensando que su empresa iba a pagar todo como prestación: “Llegó con los tickets”

Al trabajar para una empresa, el empleado adquiere ciertas prestaciones y una muy común suele ser las “vacaciones pagas”, que quiere decir que tienes ciertos días libres en los que no tienes que trabajar y recibirás tu salario, aunque un joven lo aprendió de la peor manera.

Hombre llega con sus tickets a la oficina; creía que la empresa le pagaría todos los gastos de sus vacaciones Imagen Getty Images/Shutterstock

La verdadera 'Mi primera chamba': Joven cree que su empresa le pagaría las vacaciones

La cuenta de TikTok de Radio Mandarina Formosa compartió el video de Guillermo, un hombre argentino que está a cargo de una fábrica, quien platicó una divertida anécdota de uno de sus empleados que se fue de vacaciones a Brasil.

De acuerdo con el relato de Guillermo, su empleado, de 20 años, regresó a trabajar tras pasar unas vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, con sus amigos, presumiendo que había viajado en avión por primera vez y que había disfrutado mucho la experiencia.

“Estuvo espectacular, primera vez que viajo en avión, divino el hostal, espectacular”, dijo el empleado a Guillermo.



Después de contar a sus compañeros cómo le había ido, el joven llegó a la oficina de Guillermo a la hora de la comida con todos los tickets de lo que compró en Río de Janeiro, desde el hotel, la comida y su hospedaje, y fue ahí donde el dueño supo que su empleado había entendido mal el término ‘vacaciones pagas’.

“Son los tickets de las vacaciones, el vuelo, el hostal, los recorridos, la comida, y di que gasté poco porque no me hospedé en un hotel”, le dijo el joven.

@radio_mandarina Se fue en avión y todo 🫣 Pensó que las "vacaciones pagas" las cubría la empresa, se fue a Brasil y trajo los tickets de gastos. 😆 Guillermo, a cargo de una fábrica, se volvió viral en TikTok después de compartir una situación inusual que vivió con uno de sus jóvenes empleados que regresaba de sus vacaciones en Río de Janeiro. 😳 La respuesta del joven lo dejó atónito: "Guille, son los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco". ‼️Fue en ese momento que Guillermo tuvo que explicarle al empleado que las "vacaciones pagas" no significan que la empresa cubría todos los gastos del viaje, sino que el trabajador recibía su salario normal a pesar de no estar trabajando. 🤯 El joven empleado, visiblemente sorprendido, admitió que pensaba que la empresa asumiría la responsabilidad de pagar todo y que incluso intentó no gastar mucho para no "hacer pagar tanto a la empresa". #viral #brasil #vacacionespagadas ♬ sonido original - Radio Mandarina Formosa



Tras ver los tickets, Guillermo le explicó al joven que tener ‘vacaciones pagas’ es que seguirás cobrando tu sueldo los días que pediste libres, no significa que la empresa pagará todos tus gastos con llevarle los tickets de todo lo que consumiste.

“Le expliqué todo y se fue muy triste. Vamos a tener que ayudarlo porque laborando es un 10, pero bueno, cosas que pasan”, dijo.

Video sobre las ‘vacaciones pagadas’ se vuelve viral; internautas se preguntan cómo el joven no sabía eso

Contando con 1.3 millones de visualizaciones, el video de la cuenta argentina se volvió viral en TikTok, donde los internautas bromearon con el asunto y se cuestionaron cómo no sabía que dicha prestación no quiere decir que la empresa paga los gastos de tus vacaciones.

“¿Qué nadie en la casa de ese chico trabaja?”, “La verdadera… ‘Mi primera chamba’”, “Eso se tiene que aprender en la escuela, urge educación financiera y laboral en las escuelas”, “Ahora el joven tiene más motivos para trabajar” y “Yo hasta hace poco pensé que era así también”, escribieron.



¿Conoces a alguien que viviera una situación similar en su trabajo? No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.