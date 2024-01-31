Modelo no cabe en los asientos de un avión y explota contra aerolíneas: dice no tener la culpa del tamaño de sus curvas

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

La modelo ‘curvy’ Gracie Bon desató tremendo debate luego de que a través redes sociales estalló contra las aerolíneas a quienes reclamó por no tener asientos más grandes pues en uno de sus recientes viajes no cabía en uno de estos.

Modelo estalla contra aerolíneas por el tamaño de sus asientos

El tema del tamaño de los asientos en los aviones es algo de lo que se ha discutido y reclamado durante años, y es que, a no ser los de zonas preferentes, los de clase turista suelen ser casi tan pequeños que no hay ni dónde estirar las piernas.

La panameña, Gracie Bon, fue ahora quien puso sobre la mesa la discusión y es que tras otra mala experiencia empleó su cuenta oficial de Instagram para, frente a sus más de cuatro millones de seguidores, exigir asientos más grandes, pues, no pudo sentarse bien en uno durante sus recientes viajes.

Imagen Gracie Bon/Instagram



En la grabación, la también influencer da un recorrido por su travesía en el avión, donde los asientos en primera clase no eran los suficientemente amplios para sentarse cómodamente, dijo.

“Los aviones deberían tener asientos más grandes. Así que tenía un vuelo y aunque estuviera volando en primera clase no cabía en el asiento del avión”, reclamó.



La modelo aprovechó la ocasión para hacer una petición a las aerolíneas y reconsideren los tamaños de los asientos pues, dijo, no tiene la culpa de tener esas curvas.

“Así que esta es una petición para todas las aerolíneas para que las chicas grandes como yo puedan volar. No es mi culpa tener un trasero tan grande. Por favor, hazlos más grandes”, exige.

La postura de la modelo enfrascó a los usuarios de redes sociales en un debate en el que la principal motivación era encontrar al culpable en tremendo dilema y es que, algunos alegan que las personas “grandes” siempre se han encargado de comprar dos asientos, otros que está en su derecho de reclamar, mientras que muchos más se le fueron a la yugular.

Imagen Gracie Bon/Instagram