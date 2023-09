Abuelita se arrepiente de no haber estudiado y manda conmovedor mensaje: "No sean flojos"

En un conmovedor giro de la vida, una abuela se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y arrepentimiento a través de las redes sociales

Su historia comenzó a circular ampliamente en línea después de que confesara públicamente que lamenta profundamente no haber estudiado cuando era joven, lo que la llevó a no aprender a leer ni a escribir y aquí te compartimos el video que se hizo viral.

Abuelita se arrepiente de no haber estudiado: video se hace viral

Esta historia conmovedora ha tocado los corazones de muchos, ya que revela la importancia de la educación y la valentía de buscar el aprendizaje en cualquier etapa de la vida.

La protagonista de esta historia es una mujer de 68 años cuya identidad no se ha revelado, pero que compartió su historia en respuesta a la pregunta de un tiktoker sobre qué le hubiera gustado hacer y no hizo en su vida. Su respuesta fue sincera y reveladora.

"De niña fui muy floja. Mis padres me pedían que estudiara la primaria, pero yo nunca les hice caso. Yo decía: 'No quiero, no quiero' y nadie me sacó de ahí", contó.

A pesar de las súplicas de sus padres, la joven no cedió y continuó su vida sin adquirir las habilidades básicas de lectura y escritura. Se casó, tuvo hijos y llevó adelante una vida dedicada al trabajo manual, sin embargo, esa falta de educación se convirtió en un peso en su vida a medida que envejecía.

A los 66 años, esta valiente abuela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: decidió que era hora de aprender a leer y escribir. Esta decisión fue motivada por una experiencia que le dejó en claro la importancia de la educación.

"Me llegó de prueba el libro que le debo de poner la hora, pero no le supe poner. Yo no sabía. Es que yo estoy acostumbrada a que mis hijos me dicen la hora. No sé qué calificación me hayan puesto", confesó con humildad.



Su determinación por aprender es un ejemplo para todas las generaciones, y ella misma lo expresó con palabras sabias para los jóvenes de hoy.

"No sean flojos, porque mientras uno tenga menos estudios, menos hay trabajo. Entonces, por favor, los que só pueden estudiar, no sean flojos, estudien, por favor, porque sí hace falta", dijo.

La historia de esta abuela nos recuerda que nunca es tarde para buscar el conocimiento y que el aprendizaje es un tesoro que enriquece nuestras vidas en todas las etapas. Su valentía y determinación para superar su falta de educación nos inspira a todos a apreciar el valor de la enseñanza y a nunca dejar de aprender.