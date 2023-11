Abuelita se comporta como Pennywise y se hace viral por provocar miedo: tiene hasta la misma voz

Pennywise es una de las figuras del cine y la literatura más temidas y en Internet, comenzó a circular un video donde al parecer una señora parecía estar poseída e imitando al famoso payaso.

En video, abuelita se hace viral por actuar como Pennywise y esparce miedo en Twitter

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter @bladeeluvr publicó un video titulado "No sé qué acaba de pasar", donde revela que tuvo un encuentro bastante extraño con una mujer de la tercera edad .

Resulta que el jóven británico se encontraba estacionado en una calle y de repente, una abuelita que no conocía se acercó a su auto tratando de ingresar en él.

Después de pedirle de manera amable que no tocara su auto ella se quedó mirando dentro del vehículo con las manos en la ventana del pasajero parcialmente abierta del lado.

Inmediatamente la mujer le pidió su teléfono prestado para enviar un mensaje de texto y él desconsertado preguntó qué estaba haciendo, a lo cual contesó que ella vivía allí, a lo cual exclamó que eso era mentira.

De nueva cuenta, el conductor asustado repitió que quitara las manos de su auto y se fuera, mientras la señora repetía la pregunta: "¿Qué estás haciendo?". Segundos después, la mujer introdujo su mano para tratar de arrebarle el teléfono al chico y fue allí que lo amenazó con una voz profunda que provocó miedo al instante.

"Al c***** pequeño proxeneta estúpido. Aléjate de aquí", es lo poco que se logra distinguir del mensaje.



Luego la mujer se alejó furiosa del coche dándole al joven el susto de su vida.

Así reaccionaron los internautas al escalofriante clip

El clip de apenas 31 segundos y publicado el pasado 11 de noviembre en Twitter se hizo viral con más de 9 millones de vistas provocando terror entre los usuarios, pues quedaron impactados por el cambio de actitud que tuvo la señora de un momento a otro.

"Está siendo poseída. Que alguien llame al exorcista porque tengo miedo", "No sé qué acabo de ver, pero me medio miedo genuinamente", "Necesitan ponerla en una película de terror, esa mujer es aterradora", "Esto da miedo. Esto parece posesión y brujería a la vez", "Terrorífico", "Nuevo miedo desbloqueado" o "La parte más aterradora para mí fue cuando trató de abrir la puerta al principio...", resultaron ser algunas de ellas.



Algunos usuarios no tardaron en expresar que su voz les recordaba a Gollum, el persona de 'El señor de los anillos' y a Pennywise, el payaso creado por Stephen King.

"Me sonó a Pennywise", "Tiene vibras de Gollum esa señora", "Pasó de Smeagol a Gollum en 0,4 segundos", "El payaso Eso vive en su interior, esa voz no es normal", "¿Por qué suena igualita a Pennywise?", "Me mintieron, Pennnywise sí existe y es esa señora", "Yo solo sé que esucuche a Gollum" y"Su mirada es muy Pennywise, me muero", fueron otros.



Si bien se especúlo que la señora lejos de estar "poseída" tenía problablemente alguna enfermedad mental, por el momento no se sabe con exactitud, pues se desconoce su identidad.

Por último, el autor del clip explicó que había una segunda parte del video, pero no estaba seguro si la publicaría, por lo cual queda estar atentos a su perfil de Twitter.

