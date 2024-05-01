‘El caso Asunta’: el documental con testimonios inéditos que tienes que ver si te atrapó la serie de Netflix

Video ‘El caso Asunta’: la desgarradora historia real en la que está basada la serie de Netflix

‘El caso Asunta’ se ha convertido en una de las más populares de Netflix. La serie, protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa, relata los sucesos que rodearon el asesinato en 2013 en España de Asunta Basterra, una niña de origen chino adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra cuando tenía apenas 1 año de edad.

Si bien la producción de 6 capítulos ha sido ampliamente aplaudida por las actuación y recreación de los hechos, quienes quedaron atrapados por la historia y desean saber más sobre la misma, pueden consultar un documental con testimonios inéditos de los padres de Asunta Basterra.

'El caso Asunta', miniserie de Netflix.

Antes de 'El caso Asunta', hubo un documental sobre el caso

En 2017, se estrenó en España ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Operación Nenúfar)’, un documental de tres episodios producido por Bambú Producciones y que originalmente se transmitió en Antena 3.

Bajo la dirección de Elías León Siminiani, esta producción cuenta con 3 capítulos que se caracterizan por el tratamiento riguroso del tema, así como imágenes y material inédito hasta ese entonces.

'El caso Asunta', miniserie de Netflix.



Algunos de los momentos clave del documental sobre el caso Asunta son los testimonios del juez que lo llevó, los guardias que participaron en la investigación, la declaración de una compañera de la niña, que aseguró ver a la víctima con su padre la misma tarde de su muerte y testimonios de primera mano de Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Incluso, en el último episodio se muestra una carta que el padre de la niña asesinada envió al productor del documental, Ramón Campos, desde la cárcel. En esta, expresaba su ira con la situación, mencionaba que aún añoraba reencontrarse con su hija y defendía su inocencia.

El documental 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Operación Nenúfar)' cuenta con testimonios hasta ese entonces inéditos de los padres de Asunta Basterra.



Por lo anterior, ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Operación Nenúfar)’ es más revelador y fiel a la verdad que la serie de Netflix del mismo caso, que se vale de la dramatización para contar la historia. Si bien ambas producciones son de los mismos creadores.

¿Dónde ver el documental 'El caso Asunta (Operación Nenúfar)'?

Desde México, se puede encontrar en el catálogo de Apple TV o Amazon Prime Video (este último, ofrece una prueba de 7 días con el servicio Atresplayer, del canal español que emitió el documental en 2017).

