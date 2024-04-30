'El caso Asunta': el padre de la vida real envió desde la cárcel una carta al productor, ¿qué decía?

Video ‘El caso Asunta’: la desgarradora historia real en la que está basada la serie de Netflix

La miniserie de Netflix ‘El caso Asunta’ ha captado la atención del público global. Basada en hechos reales, la serie sigue la investigación del asesinato de Asunta Basterra, una niña de 12 años, en España en 2013. La producción, protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres adoptivos de la menor de origen chino, ha sido elogiada por su interpretación de los eventos que siguieron al crimen.

Lo que quizás no todos saben es que el propio padre de Asunta Basterra envió al productor de la serie una carta desde la cárcel, años antes del estreno en Netflix.

‘El caso Asunta’: el papá de la niña mandó una carta al creador de la serie de Netflix

En 2017, Ramón Campos, creador y productor de la serie de Netflix, lanzó el documental ‘El caso Asunta: Operación Nenúfar’, en el que presentó material inédito y pruebas que abrieron la puerta a otras teorías que no se consideraron durante la investigación del caso.

Tras realizar sus pesquisas, el productor recibió desde la cárcel una carta del propio Alfonso Basterra, padre de Asunta, en la que expresaba su ira y frustración por los acontecimientos que llevaron a la muerte de su hija adoptiva:

“En cartas anteriores le he transmitido la rabia y la ira que lleva destrozándome y devorándome desde hace tres años. Rabia e ira hacia el juez instructor, hacia el fiscal, los abogados de la acusación particular, los medios de comunicación y, muy particularmente, hacia la persona que acabó con la vida de mi niña”.

A la izquierda, una foto real de Alfonso Basterra, a la derecha, el actor Tristán Ulloa caracterizado como el padre de Asunta en 'El caso Asunta'. Imagen Getty Images / Netflix



También reveló su decisión de seguir un camino de perdón, una decisión que tomó después de mucha reflexión:

“He entendido que el perdón es mi camino. La única forma posible de mantenerme en mi camino y sortear este gran reto que el destino me ha puesto [...] No puedo volver a caer en episodios de cólera como los que he vivido. [...] Lo que realmente deseo es sentarme en una cafetería con ellos y debatir, si lo desean, lo que fue aquel juicio”.

Además, Alfonso Basterra habló de sus planes para cuando salga de la cárcel: “Cuando recupere mi libertad, tengo el firme propósito de desaparecer, nadie volverá a saber de mí, ni tan siquiera Rosario Porto [quien seguía viva en ese entonces]”.

Tristán Ulloa como Alfonso Basterra en 'El caso Asunta', serie de Netflix. Imagen Netflix



Por último, el padre de Asunta Basterra pidió al creador de ‘El caso Asunta’ que “descorche una botella de cava y brinde con los suyos” cuando se entere de su fallecimiento, puesto “ solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad”.

En todo momento, el papá de la pequeña terminada negó su culpabilidad y expresó su deseo por “volver a reunirse con su niña”.

‘El caso Asunta’: ¿qué pasó con Alfonso Basterra, el papá de la niña?

Alfonso Basterra, padre de Asunta Basterra, continúa cumpliendo su condena de 18 años de prisión desde 2015. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Teixeiro, donde sigue pagando por sus actos.

'El caso Asunta', serie de Netflix. Imagen Netflix



Por otro lado, Rosario Porto, la madre de Asunta, no logró soportar el peso de su condena. El 18 de noviembre de 2020, mientras cumplía su sentencia en la prisión de Brieva, en Ávila, decidió poner fin a su vida. Este trágico desenlace no fue inesperado, ya que Porto había intentado suicidarse en otras ocasiones anteriores.

¿Qué piensas de la carta que Alfonso Basterra mandó al productor de ‘El caso Asunta’? Cuéntanos en los comentarios si ya viste la serie de Netflix y qué te pareció.