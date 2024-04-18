Bebé reno

‘Bebé reno’: la historia real del acoso y lo que no mostró la serie de Netflix

‘Bebé reno’ anuncia desde el inicio que está basada en una historia real: te contamos el acoso que vivió el comediante Richard Gadd y que buscó retratar en la serie de Netflix.

‘Bebé reno’ sigue la retorcida relación del comediante Donny Dunn con su acosadora, Martha. La historia aborda el impacto que esta situación tiene en él mientras se ve obligado a enfrentar una experiencia traumática del pasado.

El elenco cuenta con Richard Gadd en el papel de Donny Dunn, Jessica Gunning como Martha, Nava Mau como Teri y Tom Goodman‑Hill como Darrien.

Antes de convertirse en serie de Netflix, ‘Bebe reno’ fue un monólogo de Richard Gadd basado en su propia experiencia.

'Bebé reno', serie de Netflix.
'Bebé reno', serie de Netflix.
Imagen Netflix

‘Bebé reno’: la historia real en que se basa la serie de Netflix

Al igual que en la serie, la acosadora de Gadd entró en su vida cuando él era un mesero que estaba lidiando con un evento traumático y le ofreció una taza de té gratis. Eso sucedió en 2015.

Lo que empezó como una admiradora inocente, eventualmente escaló hasta un punto insoportable: la mujer le envió 41 mil 071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas. Cada uno de los correos que aparecen en ‘Bebe reno’ fueron reales.

'Bebé reno', serie de Netflix.
'Bebé reno', serie de Netflix.
Imagen Netflix


La acosadora también siguió de cerca las vidas de las personas cercanas al comediante, como sus padres y una chica con la que empezó a salir.

Cuando Richard Gadd quiso denunciar la situación a la policía, se enfrentó con un sistema que rechazaba sus denuncias y le pedía grandes requisitos para procesarlas.

El acoso duró cuatro años, hasta 2019.

Si bien la serie de Netflix se apega en gran medida a las vivencias de Gadd, algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de la acosadora y otros involucrados.

En la vida real, Martha no se llama así y el comediante ha afirmado que no revelará su identidad.

'Bebé reno', serie de Netflix.
'Bebé reno', serie de Netflix.
Imagen Netflix

¿Qué le pasó en la vida real a Martha de ‘Bebé reno’?

Así como Richard Gadd ha decidido no revelar la identidad de su acosadora, se guarda los detalles de cómo se resolvió el proceso que llevó en su contra.

En entrevista con ‘The Times’, el actor dejó entrever que la mujer en cuestión no está en la cárcel: “No quería encarcelar a alguien con ese nivel de enfermedad mental”.

En múltiples entrevistas, Gadd ha afirmado que ahora entiende el acoso como una forma de enfermedad mental.

'Bebé reno', serie de Netflix.
'Bebé reno', serie de Netflix.
Imagen Netflix


A raíz de este episodio, Richard Gadd creó ‘Baby Reindeer’ (‘Bebé reno’) como una puesta en escena de una sola persona. El show se estrenó en 2019 en Edimburgo y, tras ganar gran popularidad, Netflix la adaptó a una miniserie.

Si ya viste la serie de Netflix 'Bebé reno', cuéntanos en los comentarios qué te pareció.

