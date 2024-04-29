'Bebé reno': la acosadora de la vida real se defiende de la serie de Netflix y asegura ser la víctima

Video La impactante historia real de ‘Bebé reno’: el final que Netflix ocultó

La serie 'Bebé Reno' ha captado la atención de miles de espectadores en todo el mundo al relatar, con algunos ajustes, la historia real del acoso vivido por Richard Gadd. Tras su éxito en Netflix, la identidad de la supuesta acosadora, conocida como Martha Scott en la serie, se convirtió en un enigma que muchos internautas se propusieron resolver. Ahora, una mujer que se identificó como la victimaria del comediante habló al respecto.

‘Bebé reno’: mujer que asegura ser la acosadora real habla de la serie de Netflix

PUBLICIDAD

Recientemente, una mujer que ha sido señalada en redes sociales como la verdadera Martha ha decidido romper su silencio. En declaraciones a 'The Daily Mail', la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, ha afirmado haber recibido amenazas de muerte y abusos por parte de seguidores de Richard Gadd.

Según dijo, con el estreno de ‘Bebé reno’, los roles de víctima y victimaria se han invertido: “Ahora está usando 'Baby Reindeer' para acosarme. Soy la víctima. Ha escrito un maldito programa sobre mí”.

En ese sentido, la mujer acusó a Richard Gadd de “intimidar a una mujer mayor en la televisión por fama y fortuna”.

'Bebé reno', serie de Netflix. Imagen Netflix



La supuesta acosadora de ‘Bebé reno’ de la vida real también cuestionó elementos del drama: “Nunca he tenido un reno bebé de juguete y tampoco habría tenido ninguna conversación con Richard Gadd sobre un juguete infantil”.

La mujer en cuestión rechazó ser una acosadora y le dijo al 'Daily Mail' que el comediante galardonado tiene el "'síndrome del personaje principal'".

'Bebé reno', serie de Netflix. Imagen Netflix

¿Quién es la acosadora de ‘Bebé Reno’ en la vida real?

La anterior es la pregunta que miles de internautas han intentado revelar tras la popularidad de la serie de Netflix.

Si bien ‘Bebé reno’ está basada en hechos reales y los mensajes que se muestran son copia que Richard Gadd recibió, el comediante no está dispuesto a revelar la verdadera identidad de su acosadora, tanto por cuestiones legales como artísticas. Así lo ha afirmado en múltiples entrevistas.

“Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla hasta el punto de que no creo que ella se reconozca... Lo que se ha tomado prestado es una verdad emocional, no un perfil hecho por hecho de alguien”, aseguró Gadd a la revista ‘GQ’ en una entrevista publicada a mediados de abril.

PUBLICIDAD

En ese sentido, hay que señalar que Martha Scott no es el nombre real de la acosadora.

'Bebé reno', serie de Netflix. Imagen Netflix



El pasado 22 de mayo, Richard Gadd pidió a la audiencia de ‘Baby Reindeer’ dejar de especular sobre la identidad de su acosadora en la vida real: “Ese no es el objetivo de nuestro programa”, escribió en una historia de Instagram.

De igual manera, el comediante se ha negado a entrar en detalles con respecto a lo que le sucedió a su acosadora en la vida real, apenas dejando ver en entrevistas que, tras obtener una orden de restricción en su contra, no llegó a la cárcel, como sí sucede en la serie.

'Bebé reno', serie de Netflix. Imagen Netflix