'Bebé reno': los regalos que Martha le daba a Donny en la vida real (el peluche es perturbador)

La acosadora real que inspiró 'Bebé reno' rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

Las redes sociales se han llenado de elogios hacia la nueva miniserie de Netflix, 'Bebé reno'. La trama gira en torno a Donny Dunn, un cantinero con aspiraciones de convertirse en un comediante famoso, quien un día conoce a una mujer llamada Martha en su lugar de trabajo.

Aunque al inicio parece estar interesada en ser amiga suya, la situación toma un giro oscuro cuando ella comienza a acosarlo en el trabajo y luego a través de mensajes de texto, correos electrónicos e incluso en las redes sociales.

Richard Gadd, el actor que interpreta a Donny y produce la serie de Netflix, vivió en carne propia la terrible experiencia de ser acosado por una mujer durante más de 4 años, lo que incluso afectó a otras personas cercanas a él y a su familia.

"Al principio, todos en el pub pensaron que era gracioso que tuviera un admirador. Entonces ella comenzó a invadir mi vida, siguiéndome, apareciendo en mis conciertos, esperando afuera de mi casa, enviándome miles de mensajes de voz y correos electrónicos", dijo Gadd en una entrevista con el periódico británico 'The Times'.



En los capítulos, refleja las experiencias que vivió con su acosadora, de quien prefiere mantener su identidad protegida al llamarla Martha en 'Bebé reno'.

"Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla hasta el punto de que no creo que ella se reconozca. Lo que se ha tomado prestado es una verdad emocional, no un perfil hecho por hecho de alguien".



Al inicio de la serie, se detalla que Gadd recibió 41,071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas; sin embargo, un aspecto que la serie de Netflix no mostró fue que Martha le entregó algunos regalos a Donny.

La actitud de la mujer hacia el protagonista era una combinación de agresividad y cariño, pero lo más peculiar fue el hecho de que le diera regalos mientras aún mantenían contacto. Según la revista 'Forbes', a Gadd le entregaron un juguete de reno, haciendo referencia al apodo que le había dado y al título de la serie de Netflix, es decir, 'Bebé reno'.

Entre los otros objetos que le dio se encontraban pastillas para dormir, un gorro, calzoncillos tipo bóxer e incluso un muñeco de lana. Toda esta situación llevó al afectado a buscar la intervención de la policía, ya que desarrolló un temor genuino hacia Martha.

"Cuando un hombre es acosado, puede ser retratado en películas y televisión como algo sexy .Como una mujer fatal que poco a poco se vuelve más siniestra. No conlleva tanta amenaza de violencia física, es menos común y puede trivializarse”. Estaba físicamente asustado porque no sabía hasta dónde podía llegar, podía tener un cuchillo, pero sí pensé en lo aterrador que sería si fuera un hombre alto y aterrador".

A pesar de que Gadd ha sido entrevistado por diversos medios, no ha explicado por qué decidió omitir los regalos de Martha en la serie y qué fue lo que hizo exactamente con ellos.

