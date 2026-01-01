ViX MicrO Estrenos de ViX MicrO en enero: traiciones, karma y hasta comida mexicana en las nuevas micronovelas Las micronovelas de ViX MicrO son la nueva oferta de contenido de ViX, diseñadas para que las disfrutes en tu celular o tablet, gracias a sus emocionantes historias, sus capítulos de menos de dos minutos y su formato vertical. Estos son los microdramas que llegan en enero.



Las micronovelas de ViX MicrO que se estrenan en enero

En enero de 2026, llegan a ViX MicrO siete nuevas micronovelas, las cuales se suman al amplio catálogo de microcontenidos que encontrarás gratis y completos en la app de ViX.

Mi Padre Se Robó a Mi Novia: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 02 de enero.

Luego de una noche de copas y mucha pasión, Fabián despierta en el departamento de Dayana. Aunque se conocieron apenas unas horas antes, él le asegura que es la mujer de su vida.

Sin embargo, su emoción se viene abajo cuando descubre que ella es la prometida de su padre, el juez Aníbal Izaguirre. Lo que nunca imaginó es que Dayana no ama a Aníbal y solo está con él para vengar el injusto encarcelamiento y la muerte de su único hermano.

Isadora La Usurpadora: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 09 de enero.

Isadora e Isabel son gemelas, sólo que no lo saben. Un día se encuentran por casualidad y descubren que ambas están huyendo de la ley, así que Isabel le propone a su hermana que intercambien vidas.

Sin embargo, aunque físicamente son idénticas, su contexto socioeconómico es muy diferente. Isadora se va a vivir a la mansión de Isabel, pero aunque está rodeada de lujo y comodidades, sufrirá más humillaciones y peligros que en su colonia humilde.

A pesar de todo, Isadora se enfrentará a sus nuevos enemigos y hará todo lo posible por enamorar al sexy guarura de la familia.

¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 13 de enero.

Un terrible error en el hospital provoca que los hijos de dos familias muy diferentes sean intercambiados al nacer.

Por un lado están los Montull Beckmann, una poderosa dinastía empresarial; y por otro los González Marranilla, que son personas humildes y originarias de un pequeño pueblo.

Dos décadas después, Estefany Betsabé (quien creció en la familia humilde) y Gabriel Honorato (quien vive rodeado de lujos) se conocen por casualidad y la atracción surge desde el primer momento. Sin embargo, su relación se ve amenazada al descubrir la verdad de su origen.

Este Chile Sí Pica: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 16 de enero.

Charlie Thomson, un empresario estadounidense, viaja a la Ciudad de México para comprar una sencilla fonda familiar y convertirla en un exclusivo restaurante boutique.

Aunque parece una transacción sencilla, el joven se topará de frente con la tradición y la pasión de la familia Ramírez, dueña de la fonda La Sazón del Corazón. Además, Xóchitl, la hija de los propietarios, lo hará reflexionar sobre sus prejuicios y cuestionarse si es así como quiere vivir.

3X1: Tres Esposas para un Marido: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 23 de enero.

David es un atractivo médico que no tiene escrúpulos a la hora de conquistar mujeres. La situación llega tan lejos, que se casa con tres chicas a la vez, sin que ellas lo sepan: Marcela, una doctora; Mónica, una maestra de Yoga, y Lorena, una dentista.

Su secreto sale a la luz cuando sufre un infarto y las tres mujeres se presentan en el hospital. Para complicar aún más la situación, las tres esposas se mudan con él para cuidarlo, lo que convierte a su casa en campo de batalla.

Mi Maestra Me Quiere Matar: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 27 de enero.

La protagonista de esta historia es una profesora que vive resentida y no ha podido olvidar al hombre que arruinó su juventud muchos años atrás.

Su obsesión aumenta cuando se entera de que su nueva alumna es hija de ese hombre, así que decide infiltrarse en su vida para destruirla y cobrar venganza por todo lo que le hicieron en el pasado.

Acábame: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 30 de enero.

Sebastián Silva es un joven y atractivo arquitecto que viaja a México para pedirle a su padre biológico, Aníbal Villamar (un exitoso constructor), que lo reconozca oficialmente como su hijo.

Sin embargo, se topa con un panorama muy diferente al que esperaba. Sin conocer su parentesco, su medio hermano Gonzalo Villamar lo contrata como albañil para humillarlo.

