Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos

Video Con Bata y Sin Vergüenza - Disfruta el episodio 0

Las historias breves, pero intensas están conquistando las plataformas digitales y ViX MicrO lo sabe. Ahora suma a su catálogo Con Bata y Sin Vergüenza, una micronovela que narra cómo tres doctoras buscan vengarse de un médico que es su colega, aunque las cosas no salen como lo planearon.

¿De qué se trata Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela de ViX MicrO?

Leonardo Altamirano, un apuesto cirujano plástico, es invitado a una residencia en un hospital privado de alto nivel. Su objetivo secreto es evaluar a tres reconocidas doctoras: Victoria Hart, Alessia Espartano y Meilin.

Al inicio ellas intentan llamar su atención, pero al descubrir la verdad de su visita deciden apostar entre sí para ver quién puede conquistarlo.

En medio de la competencia desleal, el doctor Altamirano muestra un interés genuino por Isabel Alvarado, la nueva enfermera del hospital. Sin embargo, se entera de la apuesta entre las doctoras y comienza a sospechar que la joven también es parte del plan, por lo que confude su amistad con intenciones románticas.

Con Bata y Sin Vergüenza Imagen ViX



Por su parte, la enfermera descubre un fraude, y aunque corre el riesgo ser despedida debido al odio que recibe de las doctoras, decide luchar para que el médico se dé cuenta de quién es su verdadero amor.

Fecha de estreno y dónde ver la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza

Conoce al elenco de la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza

El reparto de esta micronovela de ViX MicrO está conformado por:





Lizeth Goca

Alejandro Valencia

Karla Mora

Wendy Braga

Lourdes Aguilar

Celia Marcue

Jorge Ortín

Tatiana Andrews

Valeria Friedman