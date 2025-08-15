Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos
Con Bata y Sin Vergüenza es uno de los microcontenidos de la cartelera de agosto de ViX MicrO y aquí te contamos de qué trata, cuándo se estrena y más.
Las historias breves, pero intensas están conquistando las plataformas digitales y ViX MicrO lo sabe. Ahora suma a su catálogo Con Bata y Sin Vergüenza, una micronovela que narra cómo tres doctoras buscan vengarse de un médico que es su colega, aunque las cosas no salen como lo planearon.
¿De qué se trata Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela de ViX MicrO?
Leonardo Altamirano, un apuesto cirujano plástico, es invitado a una residencia en un hospital privado de alto nivel. Su objetivo secreto es evaluar a tres reconocidas doctoras: Victoria Hart, Alessia Espartano y Meilin.
Al inicio ellas intentan llamar su atención, pero al descubrir la verdad de su visita deciden apostar entre sí para ver quién puede conquistarlo.
En medio de la competencia desleal, el doctor Altamirano muestra un interés genuino por Isabel Alvarado, la nueva enfermera del hospital. Sin embargo, se entera de la apuesta entre las doctoras y comienza a sospechar que la joven también es parte del plan, por lo que confude su amistad con intenciones románticas.
Por su parte, la enfermera descubre un fraude, y aunque corre el riesgo ser despedida debido al odio que recibe de las doctoras, decide luchar para que el médico se dé cuenta de quién es su verdadero amor.
Fecha de estreno y dónde ver la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza
El microdrama se estrena el viernes 15 de agosto. Los primeros cinco episodios están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok y Facebok) y la historia completa, que consta de 60 capítulos, podrás disfrutarla en la app de ViX para celular y tablet (recuerda que los microcontenidos solo se pueden disfrutar en dispositivos móviles, no en Smart TV).
Conoce al elenco de la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza
El reparto de esta micronovela de ViX MicrO está conformado por:
- Lizeth Goca
- Alejandro Valencia
- Karla Mora
- Wendy Braga
- Lourdes Aguilar
- Celia Marcue
- Jorge Ortín
- Tatiana Andrews
- Valeria Friedman