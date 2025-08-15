ViX MicrO

Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos

Con Bata y Sin Vergüenza es uno de los microcontenidos de la cartelera de agosto de ViX MicrO y aquí te contamos de qué trata, cuándo se estrena y más.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Con Bata y Sin Vergüenza y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Con Bata y Sin Vergüenza - Disfruta el episodio 0

Las historias breves, pero intensas están conquistando las plataformas digitales y ViX MicrO lo sabe. Ahora suma a su catálogo Con Bata y Sin Vergüenza, una micronovela que narra cómo tres doctoras buscan vengarse de un médico que es su colega, aunque las cosas no salen como lo planearon.

¿De qué se trata Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela de ViX MicrO?

PUBLICIDAD

Leonardo Altamirano, un apuesto cirujano plástico, es invitado a una residencia en un hospital privado de alto nivel. Su objetivo secreto es evaluar a tres reconocidas doctoras: Victoria Hart, Alessia Espartano y Meilin.

Al inicio ellas intentan llamar su atención, pero al descubrir la verdad de su visita deciden apostar entre sí para ver quién puede conquistarlo.

Más sobre ViX MicrO

Con Bata y Sin Vergüenza - Episodio 0
1:20

Con Bata y Sin Vergüenza - Episodio 0

ViX
¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna
2 mins

¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna

ViX
A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO
2 mins

A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO

ViX
A Puerta Cerrada - Disfruta el episodio 0
0:54

A Puerta Cerrada - Disfruta el episodio 0

ViX
Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan
2 mins

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan

ViX
Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control
2 mins

Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control

ViX
Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0
1:21

Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

ViX
¿Por qué no puedo ver ViX MicrO en mi TV? Te decimos cómo disfrutar los microcontenidos completos
1 mins

¿Por qué no puedo ver ViX MicrO en mi TV? Te decimos cómo disfrutar los microcontenidos completos

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! tiene un elenco joven y fresco: Conoce a los actores de la micronovela
2 mins

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! tiene un elenco joven y fresco: Conoce a los actores de la micronovela

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! el microdrama de esoterismo y desamor que llega a ViX MicrO
2 mins

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! el microdrama de esoterismo y desamor que llega a ViX MicrO

ViX

En medio de la competencia desleal, el doctor Altamirano muestra un interés genuino por Isabel Alvarado, la nueva enfermera del hospital. Sin embargo, se entera de la apuesta entre las doctoras y comienza a sospechar que la joven también es parte del plan, por lo que confude su amistad con intenciones románticas.

Con Bata y Sin Vergüenza
Con Bata y Sin Vergüenza
Imagen ViX


Por su parte, la enfermera descubre un fraude, y aunque corre el riesgo ser despedida debido al odio que recibe de las doctoras, decide luchar para que el médico se dé cuenta de quién es su verdadero amor.

Fecha de estreno y dónde ver la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza

El microdrama se estrena el viernes 15 de agosto. Los primeros cinco episodios están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok y Facebok) y la historia completa, que consta de 60 capítulos, podrás disfrutarla en la app de ViX para celular y tablet (recuerda que los microcontenidos solo se pueden disfrutar en dispositivos móviles, no en Smart TV).

PUBLICIDAD

Conoce al elenco de la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza

El reparto de esta micronovela de ViX MicrO está conformado por:


  • Lizeth Goca
  • Alejandro Valencia
  • Karla Mora
  • Wendy Braga
  • Lourdes Aguilar
  • Celia Marcue
  • Jorge Ortín
  • Tatiana Andrews
  • Valeria Friedman
Bata y sin Vergüenza
Bata y sin Vergüenza
Imagen ViX
Relacionados:
ViX MicrOViX.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD