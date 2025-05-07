Solo para mujeres, la docuserie que no te puedes perder: ¿Cuándo se estrena y qué secretos revela?

A finales de los 90 surgió el show Solo para Mujeres y a partir del primer momento se convirtió en todo un fenómeno, principalmente entre las mujeres mexicanas.

Y es que ¿te imaginas ver con poca ropa a tus galanes de telenovela favoritos, mientras bailan muy sensual? Solo para mujeres lo hizo realidad y dejó un legado sin precedentes.

Ahora llega a ViX una docuserie que explora a profundidad todo lo que implicó este proyecto, y esto es lo que debes saber sobre su estreno.

¿Cuándo se estrena el documental de Solo para mujeres en ViX?

La docuserie de Solo para mujeres se estrena el 9 de mayo de 2025, exclusivamente a través de ViX.

En 1999, Alexis Ayala y Sergio Mayer, inspirados en la película ‘The Full Monty’, que trata sobre un grupo de desempleados que se convierten en strippers, se dieron a la tarea de crear un grupo similar en México.

Solo que esta agrupación la conformaron celebridades del mundo del espectáculo, como actores, cantantes y hasta un atleta de lucha libre, con lo que rompieron varios estigmas de la época.

Casi 30 años después del surgimiento de Solo para mujeres, llega esta docuserie al streaming en español más grande del mundo.

Solo para Mujeres Imagen ViX/ Mezcalent

¿De qué trata la docuserie de Solo para mujeres?

La docuserie de Solo para mujeres explora a profundidad lo que implicó la creación y la consolidación de este show en México.

El documental de ViX ahondará también en las diferentes aristas de la vida social que transformó este espectáculo, como la sexualidad femenina, y los estereotipos de género.

También hablará de la muerte de Edgar Ponce, modelo y actor que perdió la vida tras ser atropellado mientras el elenco de Solo para mujeres grababa una cápsula para televisión el 5 de mayo de 2005.

¿Quién aparece en el documental de Solo para mujeres?

Solo para mujeres, la docuserie, cuenta con el testimonio de artistas que formaron parte de este espectáculo, como Sergio Mayer, Alexis Ayala, Latin Lover, Jorge Salinas, Juan Carlos Casasola y Emmanuel Palomares, entre otros.

También cuenta con la perspectiva de diferentes mujeres mexicanas que vivieron en carne propia la euforia del show.

Además, gracias al tráiler promocional de ViX, sabemos que la docuserie de Solo para mujeres contará con entrevistas exclusivas con personalidades del espectáculo que presenciaron el fenómeno, como Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean.

Imagen Instagram: alexisayala <br>

¿Cuántos capítulos tiene la docuserie de Solo para mujeres?

La docuserie de Solo para mujeres está conformada por cuatro capítulos de una duración aproximada de 45 minutos cada uno.

Se trata de un trabajo documental dirigido por Liora Spitz y producido por Darío Yazbek, Santiago Dosal y Santiago Mohar.

Además, la docuserie cuenta con material de archivo exclusivo de TelevisaUnivision, como entrevistas, imágenes inéditas y registros del accidente en el que murió Edgar Ponce.