Estrenos de ViX MicrO en octubre: Las micronovelas de este mes tienen mucho drama y emoción
ViX MicrO es la mejor opción para ver micronovelas gratis en tu celular o tablet, pues cada episodio dura menos de dos minutos y la historia te engancha desde el primer momento. Te presentamos los estrenos de octubre.
Las micronovelas de ViX MicrO que se estrenan en octubre
En octubre ViX MicrO lanzará 7 nuevas micronovelas, todas llenas de drama, romance y mucha emoción. Todos estos microdramas estarán disponibles completos y gratis en la app de ViX.
Estos son los microcontenidos que llegan y su fecha de estreno.
Mi Herencia Huele a Pobre: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 3 de octubre.
Sofía Del Valle es una joven de 24 años que es rica, mimada y muy superficial. Ella nunca ha tenido que trabajar para vivir… hasta que muere su padre y su testamento lo cambia todo.
Para poder heredar su fortuna, Sofía deberá cumplir una condición: encargarse personalmente de la fundación que su padre creó en vida, que es un albergue que alimenta y da refugio a grupos vulnerables.
Al principio a la joven no le interesa esta actividad altruista, pero poco a poco aprenderá que la verdadera riqueza no es el dinero, si no las conexiones que estableces con otras personas y transforman tu vida.
Amor en La Mayor: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 7 de octubre.
Mariana tiene 40 años y está atrapada en un matrimonio vacío, en donde además su esposo le es infiel.
En un intento por distraerse, un día acude a un concierto en donde conoce a Julio, un talentoso artista del regional mexicano que solo tiene 22 años. Lo que inicia como un encuentro casual, pronto se convierte en una intensa relación.
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 10 de octubre.
La historia gira en torno a un hombre joven que es millonario, pero muy infeliz. Luego de sufrir un accidente pierde la memoria, lo que le da la oportunidad de empezar una nueva vida en la que la amistad, el amor y su pasión por la cocina serán sus prioridades.
Sin embargo, todo se pone en riesgo cuando su vida anterior viene a buscarlo.
El Precio de Haberte Amado: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 17 de octubre.
Alicia y Gabriel fueron separados debido a un secreto familiar que marcó sus vidas.
Años después, el destino los volvió a unir, pero desafortunadamente el pasado también regresó con heridas abiertas, alianzas peligrosas y verdades que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar.
Tóxicos en Línea: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 21 de octubre.
Rebecca basaba su vida en fotografías en redes sociales, likes y número de seguidores, hasta que su mundo virtual se convirtió en una pesadilla.
Mientras intenta dejar atrás una relación tóxica, un nuevo vínculo la ilusiona desde el otro lado de la pantalla de su celular. Sin embargo, en Internet la confianza puede ser un arma de doble filo.
Entre secretos, traiciones y videos personales filtrados, Rebecca tendrá que enfrentar el mayor reto de su vida: salvar su reputación, pero sin perderse a ella misma en el intento.
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 24 de octubre.
Para lograr un ascenso en su trabajo, Ivonne, una experimentada vendedora que está a punto de cumplir 40 años, tiene que regresar a la universidad para concluir sus estudios truncos.
Ahí se encuentra con personas mucho más jóvenes, que creen merecerlo todo y sin mayores aspiraciones que pasarla bien y obtener su título.
Todo se complica cuando se enamora de Sandro, su guapo y soñador profesor, quien debe trabajar dando clases en esa escuela solo por necesidad, para pagar la cuota alimenticia de su hijo.
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela
Fecha de estreno: 31 de octubre.
Una influencer embarazada lucha por su vida en un estacionamiento embrujado, mientras desentierra los oscuros secretos de su esposo, quien desapareció misteriosamente después de una cita con el ginecólogo.
¿Cómo puedo ver completas las micronovelas de ViX MicrO?
Para ver los microdramas gratis y completos sólo es necesario descargar la app de ViX (disponible para celular y tablet) y entrar a la sección ‘Micros’ (aparece en la barra inferior). Da clic ahí y te llevará al catálogo completo de los microdramas.