ViX MicrO

Me Fui Gata, Volví Perra es un despliegue de talentos: El elenco y personajes de esta micronovela

Me Fui Gata, Volví Perra es uno de los siete microcontenidos que llegaron a los celulares y tabletas gracias a ViX MicrO. Conoce a sus actores y los personajes que interpretan en esta historia.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Me Fui Gata, Volví Perra y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Me Fui Gata, Volví Perra - Episodio 0

Si lo que buscas es una historia llena de drama, comedia y venganza, entonces la micronovela Me Fui Gata, Volví Perra de ViX MicrO seguro es para ti. Conoce a los actores que participan y sus exitosas carreras.

¿De qué trata el microdrama Me Fui Gata, Volví Perra ?

PUBLICIDAD

Este sigue la historia de Matilda Carmona, una joven que trabaja en el área de limpieza de una editorial y enfrenta el desprecio de sus compañeros por su humilde puesto. Además de lidiar con la discriminación laboral, Matilda lucha por cubrir los gastos médicos de su abuela enferma. Sin embargo, detrás de su apariencia discreta, es una escritora talentosa con grandes sueños literarios.

El conflicto estalla cuando Armando, un ejecutivo de la empresa, descubre su talento y le ofrece promocionar su libro a cambio de favores sexuales.

Aunque muchos la tratan mal en el trabajo, Marco, un joven del trabajo parece tener un interés romántico por Matilda, ya que la auxilia cada vez que lo necesita, pero les es imposibles estar juntos debido a que él sale con Carmen, una de las chicas que le hace bullying a la protagonista.

Al rechazar la propuesta, Matilda sufre las consecuencias: es acusada falsamente de robo y despedida. Pero su suerte da un giro inesperado cuando descubre que Ismael, el dueño de la editorial, padece cáncer y no tiene herederos. Esta revelación podría ser su oportunidad para tomar el control de la empresa como CEO y cobrar venganza contra quienes la humillaron.

Imagen TelevisaUnivision

Los actores de

Más sobre ViX MicrO

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción
1 mins

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción

ViX
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0
1:13

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
2 mins

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0
1:05

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

ViX
Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)
2 mins

Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

ViX
Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0
0:56

Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0

ViX
El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela
2 mins

El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela

ViX
El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0
1:01

El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
2 mins

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0
1:28

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0

ViX

Me Fui Gata, Volví Perra, el microdrama de ViX MicrO

Steffy Torres es Matilda

La actriz que interpreta a la protagonista es una figura emergente en redes sociales, donde suma más de medio millón de seguidores. Es conocida por sus bailes, trends y videos de canto, ya que posee una voz excepcional

Steffy Torres
Steffy Torres
Imagen @steffytorreso

Daney Mendoza es Diego

Además de ser streamer en Internet, el mexicano ha participado en la serie Como Dice el Dicho y las telenovelas El Amor Invencible y Vencer la Ausencia.

Daney Mendoza
Daney Mendoza
Imagen @daney_oficial

Marco Cordero es Marco

Este joven y modelo costarricense llegó a México para cumplir su sueño de ser actor. Poco a poco, ha logrado demostrar su talento en producciones como Vecinos, El Ángel de Aurora y La Rosa de Guadalupe.

Imagen @marcocorderomurillo

Eunice Barrera es Carmen

Interpreta a una de las antagonistas que intimidan a Matilda y es pareja del personaje Marco. Eunice se graduó del CEA Televisa en 2023, por lo que esta micronovela representa un paso clave en su carrera.

Eunice Barrera
Eunice Barrera
Imagen @eunice._barrera

Armando Carlos Pelayo

Con amplia experiencia en proyectos audiovisuales, Carlos también mantiene una fuerte presencia en redes como Instagram y TikTok.

Carlos Pelayo
Carlos Pelayo
Imagen @carlos_pelayo_estrada

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Me Fui Gata, Volví Perra?

Los primeros 5 episodios de Me Fui Gata, Volví Perra están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y puedes disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para iOS y Android en celular y tablet.

Relacionados:
ViX MicrOViX.