Me Fui Gata, Volví Perra es un despliegue de talentos: El elenco y personajes de esta micronovela

Si lo que buscas es una historia llena de drama, comedia y venganza, entonces la micronovela Me Fui Gata, Volví Perra de ViX MicrO seguro es para ti. Conoce a los actores que participan y sus exitosas carreras.

¿De qué trata el microdrama Me Fui Gata, Volví Perra ?

Este sigue la historia de Matilda Carmona, una joven que trabaja en el área de limpieza de una editorial y enfrenta el desprecio de sus compañeros por su humilde puesto. Además de lidiar con la discriminación laboral, Matilda lucha por cubrir los gastos médicos de su abuela enferma. Sin embargo, detrás de su apariencia discreta, es una escritora talentosa con grandes sueños literarios.

El conflicto estalla cuando Armando, un ejecutivo de la empresa, descubre su talento y le ofrece promocionar su libro a cambio de favores sexuales.

Aunque muchos la tratan mal en el trabajo, Marco, un joven del trabajo parece tener un interés romántico por Matilda, ya que la auxilia cada vez que lo necesita, pero les es imposibles estar juntos debido a que él sale con Carmen, una de las chicas que le hace bullying a la protagonista.

Al rechazar la propuesta, Matilda sufre las consecuencias: es acusada falsamente de robo y despedida. Pero su suerte da un giro inesperado cuando descubre que Ismael, el dueño de la editorial, padece cáncer y no tiene herederos. Esta revelación podría ser su oportunidad para tomar el control de la empresa como CEO y cobrar venganza contra quienes la humillaron.

Steffy Torres es Matilda

La actriz que interpreta a la protagonista es una figura emergente en redes sociales, donde suma más de medio millón de seguidores. Es conocida por sus bailes, trends y videos de canto, ya que posee una voz excepcional

Daney Mendoza es Diego

Además de ser streamer en Internet, el mexicano ha participado en la serie Como Dice el Dicho y las telenovelas El Amor Invencible y Vencer la Ausencia.

Marco Cordero es Marco

Este joven y modelo costarricense llegó a México para cumplir su sueño de ser actor. Poco a poco, ha logrado demostrar su talento en producciones como Vecinos, El Ángel de Aurora y La Rosa de Guadalupe.

Eunice Barrera es Carmen

Interpreta a una de las antagonistas que intimidan a Matilda y es pareja del personaje Marco. Eunice se graduó del CEA Televisa en 2023, por lo que esta micronovela representa un paso clave en su carrera.

Armando Carlos Pelayo

Con amplia experiencia en proyectos audiovisuales, Carlos también mantiene una fuerte presencia en redes como Instagram y TikTok.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Me Fui Gata, Volví Perra?