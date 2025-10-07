Donald Trump no ha firmado una ley que prohíba el envío de remesas por parte de inmigrantes indocumentados

En TikTok circulan publicaciones que afirman falsamente que los “inmigrantes sin papeles no podrán enviar dinero a sus países” debido a una supuesta ley “firmada por Donald Trump, que bloquea todas las transferencias internacionales”. No hay registros oficiales que sustenten la existencia de la supuesta normativa.

“A partir de mañana ningún inmigrante sin estatus legal podrá enviar ni un solo dólar a su país de origen”, dice una de las publicaciones, compartida el 23 de septiembre de 2025, que indica que “entra en vigor” la “ley de control de remesas”. Mensajes similares han sido replicados en varias cuentas de la plataforma.

No se prohíbe, pero sí se impone impuesto

“No tengo conocimiento de ninguna ley que prohíbe el envío de remesas de inmigrantes indocumentados”, dijo José A. Guerrero, abogado especializado en inmigración , a elDetector vía WhatsApp.

Desde elDetector hicimos una búsqueda en el sitio web oficial de la Casa Blanca con los términos en inglés “ley de control de remesas” y “remesas” , y esta no arrojó ninguna orden que respalde la supuesta legislación firmada por Trump. También se realizó una búsqueda en español, utilizando palabras clave relacionadas, y tampoco se halló información que confirme la existencia de dicha normativa.

El Comité del Congreso Ways and Means, sin embargo, señaló en mayo de 2025 que “los inmigrantes indocumentados ahora pagarán impuestos sobre las remesas enviadas a países extranjeros”. La legislación conocida como One Big Beautiful Bill establece un impuesto federal del 1% a las transferencias de dinero al exterior, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Esta normativa afectará a aproximadamente “12 millones de personas sin estatus migratorio legal”, así como a quienes cuentan con residencia permanente, según el Overseas Development Institute (ODI), una organización independiente de investigación con sede en Londres.

Los envíos de remesas hacia Centroamérica y el Caribe han aumentado en 2025, alcanzando niveles históricos hacia países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia y República Dominicana, señaló un informe del Observatorio de Migración y Remesas de la Fundación BBVA publicado en julio de 2025.

“Si antes enviaban 300 dólares, ahora mandan 360 o 370 dólares. Lo hacen por temor a ser deportados próximamente, adelantando los envíos por si el próximo año ya no pueden hacerlo”, explicó Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Inter-American Dialogue, en entrevista con CNN .

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya firmado una ley que prohíba el envío de remesas a personas indocumentadas a sus países de origen, como afirman publicaciones difundidas en redes sociales. La Casa Blanca no registra ninguna orden que respalde esa afirmación. Lo que sí existe es una legislación que impacta a los inmigrantes, ya que deben pagar un impuesto federal del 1% sobre las remesas enviadas al extranjero a partir de enero de 2026. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

