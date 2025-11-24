¿Quién es La Máscara? 2025: Te decimos cuándo y a qué hora será el gran final de temporada

Video ¿Cuál es el secreto mejor guardado de Anahí en '¿Quién es la Máscara?'?

El fenómeno que ha causado ¿Quién es La Máscara? 2025 ha sorprendido incluso a sus fieles seguidores. Con ratings históricos, presentaciones memorables y revelaciones que han sacudido a las redes sociales, la séptima temporada se ha convertido en una de las más comentadas y aplaudidas. Ahora, tras semanas llenas de misterio y talento detrás de cada máscara, la gran final está muy cerca.

Ocho personajes, un solo ganador: así han sido las batallas musicales de la séptima temporada

Video Odalys Ramírez se despide de Sonny Hámster y así supera un reto en ¿Quién es la Máscara?



Las batallas musicales de esta edición no sólo han elevado la competencia, también han demostrado el enorme trabajo artístico detrás de cada personaje. La energía en el escenario, las voces inesperadas y los giros que han desconcertado tanto al público como a los investigadores han mantenido al reality en lo más alto del entretenimiento dominical.

PUBLICIDAD

Después de intensas rondas y de eliminaciones que dejaron al público sin aliento, como la más reciente, en la que hubo descubrimientos como los de Wendy Guevara y Rodrigo Murray bajo las máscaras de María Ovina y Federico García; los enfrentamientos han dejado en pie a ocho personajes que continúan peleando por el triunfo: Nocturna, TropiCoco, Samurái, Metaliebre, Carro-Ñero, Capibara, Maestro Bops y Hieny Fer.

Con tres programas por delante, estos ocho semifinalistas se enfrentarán en nuevas batallas para decidir quiénes serán los cuatro finalistas que llegarán a la última emisión.

¿Cuándo es la gran final de ¿Quién es La Máscara? 2025?

Video ¿Qué poder tendrían los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025?



La noche más esperada de la séptima temporada será el domingo 14 de diciembre a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision. Ahí finalmente se descubrirá la identidad del personaje que conquiste la corona de campeón absoluto.

La competencia se encuentra en su punto más emocionante y los fans ya comienzan a apostar por sus favoritos. ¿Quién logrará imponerse en esta edición tan reñida?