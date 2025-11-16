TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Cuántos personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?

La competencia avanza y algunos famosos ya salieron de la competencia pero, ¿quiénes siguen su camino para conquistar el reality?

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video JuanPa Zurita impacta con su disfraz del quinto programa de ¿Quién es la Máscara?

Estamos viviendo las rondas definitorias para todos los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde tras seis semanas de competencia se van cerrando filas para ver cuál de ellos llegará a la gran final y se coronarán como ganadores.

A lo largo de estas emisiones nos hemos enamorado de todos los personajes, quienes han hecho un gran trabajo para confundirnos con sus pistas y encantarnos con sus números musicales e increíbles personalidades.

¿Qué personajes siguen en ¿Quién es la Máscara? 2025?

En esta séptima temporada nos hemos despedidos de Shiba Moon (Adamari López), Bebeeeee (Marlene Favela), Sonaja, Chupón y Bebé (Los Mascabrothers), Monsqueeze (Jesús Ochoa), Ruby Gloss (Cynthia Klitbo) y Mini Chang (Maribel Guardia).

Tras la salida de estos increíbles personajes, en competencia quedan Maestro Bops, Metaliebre, Tony Manguera, Tropi Coco, Sonny Hámster, Carro Ñero, María Ovina, Hieny Fer, Nocturna, Capi Bara y Federico García.

Estos 11 personajes harán todo lo posible por conquistar el gran trofeo de ¿Quién es la Máscara? 2025.

No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

¿Quién es la Máscara?

