¿Quién es la Máscara? 2025: Esto cantaron los personajes en el séptimo programa

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

El pasado domingo 23 de noviembre los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 llenaron la pista de música, grandes coreografías y momentos inolvidables que a todos nos encantaron.

La competencia fue disputada entre Capi Bara, María Ovina, Tropi Coco, Federico García, Hieny Fer y Carro Ñero, quienes se enfrentaron a dos intensos duelos triples y nos dejaron boquiabiertos una vez más.

Esto cantaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el séptimo programa

El primer combate arrancó con Capi Bara, quien soñaba con viajar con el mundo como uno de sus escritores favoritos. Además nos contó que le gustan los deportes, más los que nacieron en la playa. Tras sus pistas nos deleitó con 'Besos en Guerra' de Juanes y Morat.

La segunda fue la divertida María Ovina (Wendy Guevara) que bromeó al decir que no es fea, pero tampoco es bella, sino que es la más ovella. También dijo que en su natal Perú se arma la pachanga aunque haya quien diga que hay dragón escondido. La influencer saltó al escenario con 'Todos Me Miran' de Gloria Trevi.

La tercera fue Tropi Coco que desde su entrada ya estaba haciendo un showzaso. De repente se pone a soñar despierta y se le va el coco, además piensa que no cree que los investigadores se sientan impresionados por su talento. Este personajazo nos prendió con 'Sin Pijama' de Becky G & Natti Natasha.

Federico García (Rodrigo Murray) nos contó que estaba buscando la pijama perfecta y de paso nos aconsejó que los clientes nunca se enteren cuando hay un problema. Este gran actor se lució en la pista con 'Sabina' de Christian Nodal.

Hieny Fer terminó en prisión porque organizó una pijamada que terminó muy mal. Primero se coló una desconocida con tres hijas, dos hijos y un perro muy amoroso, además en su cuarto había bola de tocayas que querían justicia, pero su letrero carísimo se fundió y quemó su casa, por lo que la acusaron de atentado al medio ambiente. Muy fiel a su estilo despreocupado y divertido, nos cantó 'Amantes' de Greeicy y Mike Bahía.

Carro Ñero llegó con nuevas alas e hizo una pijamada con sus hijos, ya que es papá luchón por pasión y talachero por convición, porque tiene que darle de comer a sus zopiyates. Descansa muy tranquilamente en su guarida, en compañía de sus hijos. Este zopilote rimador nos puso a gozar al ritmo de 'El Taxi' de Pitbull.

