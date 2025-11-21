TV SHOWS
¿Quién es la Máscara? 2025: Conoce a los personajes que engalanarán la séptima emisión

Esta próxima emisión veremos grandes personajes en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025, ¿con qué nos sorprenderán este programa?

Por:Gladys Tello
El próximo domingo 23 de noviembre veremos nuevos enfrentamientos en ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes de esta temporada cada vez van subiendo de nivel la competencia, tanto al hablar de sus pistas como en el escenario.

Como ya se había comentado, ahora dos famosos están siendo desenmascarados por lo que en cada emisión están dando su mejor esfuerzo para continuar en el reality y empezarse a perfilar como los grandes finalistas.

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el séptimo programa?

Nuevamente disfrutaremos la participación de seis míticos personajes, que competiran en rondas de tres. La temática que llevarán este fin de semana será el de una 'pijamada real'.

Esta séptima emisión veremos a los grandes talentos de:

  • Capi Bara
  • Tropi Coco
  • Federico García
  • Hieny Fer
  • Carro Ñero
  • María Ovina

¿Qué harán para sorprendernos ahora?

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

