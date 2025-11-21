¿Quién es la Máscara? 2025: Conoce a los personajes que engalanarán la séptima emisión

Video Michelle Rodríguez destapa si prefiere ser investigadora o personaje de ¿Quién es la Máscara?

El próximo domingo 23 de noviembre veremos nuevos enfrentamientos en ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes de esta temporada cada vez van subiendo de nivel la competencia, tanto al hablar de sus pistas como en el escenario.

Como ya se había comentado, ahora dos famosos están siendo desenmascarados por lo que en cada emisión están dando su mejor esfuerzo para continuar en el reality y empezarse a perfilar como los grandes finalistas.

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el séptimo programa?

Nuevamente disfrutaremos la participación de seis míticos personajes, que competiran en rondas de tres. La temática que llevarán este fin de semana será el de una 'pijamada real'.

Esta séptima emisión veremos a los grandes talentos de:

Capi Bara

Tropi Coco

Federico García

Hieny Fer

Carro Ñero

María Ovina

¿Qué harán para sorprendernos ahora?



Imagen TelevisaUnivision