¿Quién Es La Máscara? 2024: tercer personaje eliminado, los investigadores bailan samba y más del segundo programa

El escenario de ¿Quién Es La Máscara? , el cual reúne el misterio y la magia con los personajes más extraordinarios, tuvo un segundo programa lleno de música, encanto y grandes ocurrencias de sus participantes y los investigadores .

En esta ocasión aparecieron seis personajes y con esto ya conocimos a 13 de los 20 personajes que esta sexta temporada se unieron al reality. Revive los mejores momentos del segundo episodio y no pierdas de vista las pistas y los últimos nuevos personajes que se presentarán en la próximo emisión.

¿Quién Es La Máscara? 2024: el primer duelo del segundo programa con Erik El Roto, Tutupótama y Ricardilla



El primer combate arrancó con Erik El Roto, quien confesó que su alias es debido a que tiene roto el corazón por culpa de su novia la Chona. Este vikingo cantó ‘Mónaco’ de Bad Bunny y tras su interpretación Carlos Rivera dijo que por sus pistas este personaje podría ser Eduardo Santamarina, Anahí señaló que era Joaquín Cosío, Martha Higareda mencionó a Jesús Ochoa y Juanpa Zurita apuntó a José Eduardo Derbez. El segundo personaje fue Tutupótama, la bailarina más bella del pantano con un performance con el tema ‘Moonlight’. Carlos Rivera y Juanpa cayeron rendidos ante sus curvas y por su extrovertida personalidad señalaron que podría ser Niuka Marcos o Bellakath, pero Anahí mencionó que Tutupótama podría ser Yeri Mua. El cierre del primer triple combate estuvo a cargo de Ricardilla, desde las profundidades del bosque, pero con un acento yucateco que confundió a los investigadores. Ricardilla cantó ‘Qlona’ y cuando los investigadores lanzaron sus apuestas se escucharon nombres como el de María Elena Saldaña, Violeta Isfel, Angélica María y Paola Durante.

Erik El Roto, Tutupótama y Ricardilla, en el primer combate del segundo programa de QELM

¿Quién Es La Máscara? 2024: los investigadores salvaron a Ricardilla y el público a Tutupótama



Llegó el momento de que los investigadores salvaran a un personaje y el encargado de darlo a conocer fue Juanpa Zurita. El influencer señaló que por decisión unánime el personaje que rescataban era Ricardilla. El público en el foro puso a salvo la máscara de Tutupótama.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ricardilla fue salvada por los investigadores

¿Quién Es La Máscara? 2024: Erik el Roto quedó en zona de riesgo



El enorme vikingo señaló sentirse muy triste y con el corazón roto por no haber sido salvado. El público decidió que Erik El Roto pasaría a zona de riesgo para enfrentarse con un personaje del segundo triple combate.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Erik El Roto no fue rescatado por el público

¿Quién Es La Máscara? 2024: el segundo triple combate reunió a Pony, Dale Dale y Camilo Mandrilo



El segundo triple combate inició con Pony, un equino muy elegante, originario de Francia. El carrusel de pistas apuntó a que esta celebridad se dedica a algo en el mundo de la moda. Cantó ‘Todos me Miran’ de Gloria Trevi y confundió mucho a los investigadores porque de cantar en tono grave, de repente cambió a un tono más agudo. Las apuestas sobre quién podría ser Pony apuntaron a Stephanie Salas, Lili Estefan, Angelique Boyer y Michelle Renaud. El segundo personaje fue Dale Dale, una piñata un poco tímida, pero muy talentosa y llena de cosas dulces. Después de cantar ‘Como la Flor’ de Selena, los investigadores señalaron que Dale Dale podría ser Angélica Vale, Andrea Lagunes, Ángela Aguilar y Dalilah Polanco. Por último llegó un personaje muy 'zen', pero divertido; directamente de Brasil llegó Camilo Mandrilo y puso a bailar a los jueces un poco de samba. Camilo Mandrilo también confundió a los investigadores, pues antes de cantar pensaron que detrás de la máscara estaba un hombre, pero al escucharlo con el tema 'Clandestino' quedó claro que se trataba de una mujer. Por sus pistas, los investigadores creen que Camilo Mandrilo es alguien que se dedica a los deportes, por lo cual podría ser Mariana Echeverría, Paola Rojas, Tania Rincón o Natalia Tellez.

Pony, Dale Dale y Camilo Mandrilo en el segundo triple combate del segundo programa de QELM 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Camilo Mandrilo fue salvado por los investigadores



Martha Higareda fue la encargada de dar a conocer la decisión de los investigadores tras el segundo combate. El simpático Camilo Mandrilo quedó a salvo de la eliminación, por lo cual el destino de Pony y Dale Dale quedó a cargo del público.

Camilo Mandrilo fue rescatado por los investigadores de QELM 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: El público salvó a la piñata Dale Dale y Pony quedó en zona de riesgo con Erik El Roto



El público en el foro tuvo la misión de votar por Pony o Dale Dale. El conteo señaló que la simpática piñata quedaría a salvo y Pony se tuvo que enfrentar a una nueva votación, pero ahora contra Erik El Roto, ya que así se conocería al eliminado del segundo programa.

Erik El Roto y Pony se enfrentaron en una segunda votación y el público decidió salvar al tierno equino

¿Quién Es La Másacara? 2024: Erik El Roto fue el eliminado del segundo show y El Fantasma fue la celebridad detrás de él



La votación no favoreció a Erik El Roto y al momento de quitarse la máscara descubrimos a El Fantasma, cantante de regional mexicano, detrás del enorme vikingo. El intérprete dijo estar muy contento por su participación y confesó que le hubiera gustado permanecer más tiempo en la competencia. Sigue descubriendo a más personajes y celebridades en la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara?, todos los domingos a las 7P/6C por Univision.