¿Quién Es La Máscara? 2024: este domingo tendremos noche de regional mexicano en horario especial

La octava emisión de ¿Quién Es La Máscara? 2024 se transmitirá este domingo en horario especial , a las 10P/9C por Univision, cuando concluya el partido de vuelta del Torneo de Apertura de futbol que se jugará entre Cruz Azul y América.

PUBLICIDAD

Prepara tus botas y sombrero, así como todo el sentimiento, para cantar en un programa especial dedicado al regional mexicano, con los temas más llegadores y exitosos del género.

En la emisión veremos enfrentarse en dos combates a los ocho personajes que permanecen en la competencia: Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury, Robotso, Huesito Peligroso, Pepe Nador, Ranastacia, Tutupótama y Venustiano. Los investigadores tendrán que salvar a dos participantes y el público votará para salvar a sus favoritos y eliminar a dos.

Los personajes que no sean eliminados se encaminan a la semifinal de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? No te pierdas los últimos capítulos y descubre al ganador.

¿Quién Es La Máscara? 2024: así han sido las noches temáticas de la sexta temporada



Este año el reality ha destacado por la buena vibra entre sus investigadores y Omar Chaparro y la incorporación de noches temáticas.

Durante la sexta gala el escenario estuvo lleno de música y colores al estar dedicado a la década de los 80 . Los investigadores llegaron con sus mejores looks, mientras que los personajes participantes de esa ocasión tuvieron increíbles performances con temas ochenteros.

En el séptimo programa la noche estuvo dedicada a las telenovelas más icónicas de los últimos años . Martha Higareda deslumbró con su look de Catalina Creel, basado en la versión moderna de Cuna de Lobos, Anahí y Carlos Rivera rindieron homenaje a la telenovela Rebelde, mientras Juanpa Zurita se caracterizó como ‘Juanjo’ personaje de ‘El Triunfo del Amor’.

PUBLICIDAD

No te pierdas este domingo la octava gala de ¿Quén Es La Máscara? 2024, por única ocasión a las 10P/9C por Univision.