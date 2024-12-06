TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: este domingo tendremos noche de regional mexicano en horario especial

Este domingo 8 de diciembre se vivirá la tercera noche temática de ¿Quién Es La Máscara? 2024, así que prepara tu sombrero y botas para vivir una gala con mucho sentimiento y ritmo, además conoceremos a los seis semifinalistas de la sexta temporada. Te esperamos, por única ocasión, a las 10P/9C en Univision.

Univision picture
Por:Univision

La octava emisión de ¿Quién Es La Máscara? 2024 se transmitirá este domingo en horario especial, a las 10P/9C por Univision, cuando concluya el partido de vuelta del Torneo de Apertura de futbol que se jugará entre Cruz Azul y América.

PUBLICIDAD

Prepara tus botas y sombrero, así como todo el sentimiento, para cantar en un programa especial dedicado al regional mexicano, con los temas más llegadores y exitosos del género.

En la emisión veremos enfrentarse en dos combates a los ocho personajes que permanecen en la competencia: Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury, Robotso, Huesito Peligroso, Pepe Nador, Ranastacia, Tutupótama y Venustiano. Los investigadores tendrán que salvar a dos participantes y el público votará para salvar a sus favoritos y eliminar a dos.

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos
1 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU
4 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado mostraron su verdadero rostro
54 fotos

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado mostraron su verdadero rostro

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada
3 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: todo lo que debes de saber de la sexta temporada (personajes eliminados, invitados y más)
10 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: todo lo que debes de saber de la sexta temporada (personajes eliminados, invitados y más)

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: Ana Brenda Contreras sorprende como Ranastacia
4:30

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ana Brenda Contreras sorprende como Ranastacia

¿Quién Es La Máscara?

Los personajes que no sean eliminados se encaminan a la semifinal de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? No te pierdas los últimos capítulos y descubre al ganador.

¿Quién Es La Máscara? 2024: así han sido las noches temáticas de la sexta temporada


Este año el reality ha destacado por la buena vibra entre sus investigadores y Omar Chaparro y la incorporación de noches temáticas.

Durante la sexta gala el escenario estuvo lleno de música y colores al estar dedicado a la década de los 80. Los investigadores llegaron con sus mejores looks, mientras que los personajes participantes de esa ocasión tuvieron increíbles performances con temas ochenteros.

En el séptimo programa la noche estuvo dedicada a las telenovelas más icónicas de los últimos años. Martha Higareda deslumbró con su look de Catalina Creel, basado en la versión moderna de Cuna de Lobos, Anahí y Carlos Rivera rindieron homenaje a la telenovela Rebelde, mientras Juanpa Zurita se caracterizó como ‘Juanjo’ personaje de ‘El Triunfo del Amor’.

PUBLICIDAD

No te pierdas este domingo la octava gala de ¿Quén Es La Máscara? 2024, por única ocasión a las 10P/9C por Univision.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Ninel Conde fue la celebridad detrás de Azul y solo Anahí la descubrió
Relacionados:
¿Quién es la Máscara?¿Quién Es La Máscara? 2024Anahí Omar Chaparro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD