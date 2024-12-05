TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024 este domingo 8 de diciembre en horario especial

Este domingo el reality cambia de horario por la semifinal del Torneo de Apertura del futbol mexicano, y por ello podrás ver la transmisión de la octava gala a partir de las 10P/9C por Univision.

Faltan muy pocas emisiones para que finalice la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y para este domingo 8 de diciembre la octava gala se transmitirá en horario especial.

Debido al partido de vuelta de la semifinal del Torneo de Apertura del futbol mexicano que se disputará entre los equipos de Cruz Azul y América que se transmitirá a partir de las 7P/6C, la programación se recorrerá y ¿Quién Es La Máscara? iniciará a las 10P/9C por Univision.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Ninel Conde fue la celebridad detrás de Azul y solo Anahí la descubrió

¿Quién Es La Máscara? 2024: qué pasará en la octava gala de la sexta temporada

Prepara tus botas y sombrero, así como todo el sentimiento, para cantar en un programa especial dedicado al regional mexicano, con los temas más movidos, llegadores y exitosos del género.

En dicha emisión veremos a los ocho personajes que permanecen en la competencia: Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury, Robotso, Huesito Peligroso, Pepe Nador, Ranastacia, Tutupótama y Venustiano, enfrentarse en dos combates y dos de ellos serán eliminados.

Los personajes que no sean eliminados se encaminan a la semifinal de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? 20224. No te pierdas los últimos capítulos y descubre al ganador.

¿Quién Es La Máscara? 2024: el botó azul ‘salvame’ podría ser activado


Como parte de las novedades de esta temporada los investigadores han activado el botón azul para salvar a aquel personaje que no quieren que se vaya de la competencia.

Anahí fue la primera en utilizarlo en el programa de estreno, para salvar a Huesito Peligroso y en su lugar se fue Micrófono. En el cuarto show la investigadora Martha Higareda evitó que Pepe Nador se fuera y la eliminada fue Pony.

En la quinta emisión el investigador Juanpa Zurita decidió hacer valer su beneficio y rescató a Ricardilla, mientras Dale Dale retiró su máscara.

Falta Carlos Rivera por activar el botón azul y este octavo programa podría ser el momento para hacerlo y cambiar así el rumbo de la competencia. No te pierdas la octava emisión de ¿Quién Es La Máscara? 2024 este domingo 8 de diciembre en su horario especial a las 10P/9C por Univision.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Irina Baeva fue Camilo Mandrilo y dedicó su participación a sus sobrinos
